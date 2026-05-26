Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3229073
Zee SalaamIndian Muslim‘क्या तुम ईरान को फंड देते हो?’ हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को UAE ने देश से निकाला

‘क्या तुम ईरान को फंड देते हो?’ हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को UAE ने देश से निकाला

UAE Deported Pakistani Shia Muslims: UAE से हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को डिपोर्ट किए जाने की खबरों ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई तेज हुई है. कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना सामान और जमा पूंजी के वापस भेज दिया गया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 26, 2026, 10:34 AM IST

Trending Photos

‘क्या तुम ईरान को फंड देते हो?’ हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को UAE ने देश से निकाला

UAE Deported Pakistanis Shia: UAE से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को डिपोर्ट किए जाने की खबरों ने पाकिस्तान में चिंता और बेचैनी बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ऐसे लोग जिन्हें सालों से यूएई में नौकरी और कारोबार का सहारा था, अब अचानक बिना सामान, बिना नौकरी और बिना अपनी जमा पूंजी के पाकिस्तान लौटने को मजबूर हो गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के शिया समुदाय में भारी नाराजगी है, जबकि मानवाधिकार संगठन भी इन घटनाओं की जांच में जुट गए हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया 28 फरवरी के बाद तेजी से बढ़ी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए. इसके बाद ईरान की तरफ से खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया. पाकिस्तानी शिया नेताओं का आरोप है कि इसी दौर में यूएई में रहने वाले शिया समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया जाने लगा. पाकिस्तानी शिया संगठन “मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन” का दावा है कि अब तक करीब 7,500 पाकिस्तानी शियाओं को यूएई से निकाला जा चुका है. संगठन के प्रवक्ता मोहसिन आबिदी का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. 

पाकिस्तानी को किया गया डिपोर्ट
कुर्रम जिले के एक सामुदायिक नेता के मुताबिक, सिर्फ उनके इलाके के लगभग 1,500 लोग युद्ध शुरू होने के बाद यूएई से वापस भेजे गए हैं. डिपोर्ट किए गए लोगों ने अपने अनुभवों को बेहद दर्दनाक बताया है. कई लोगों का कहना है कि उन्हें अपना सामान तक लेने या बैंक खातों से पैसा निकालने का मौका नहीं दिया गया. चकवाल के रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि अधिकारियों ने उससे पूछा कि वह अपनी सैलरी कहां भेजता है और क्या वह ईरान को फंड देता है. एक दूसरे पाकिस्तानी नागरिक, जो 16 साल तक दुबई मेट्रो में मैनेजर रहे, पाकिस्तानी ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में लेकर फोन छीन लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और कई दिनों तक बंद रखने के बाद सीधे एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

नकवी को भी किया गया डिपोर्ट
उन्होंने बताया कि उन्हें अन्य शिया लोगों के साथ एक भीड़भाड़ वाली बस में बैठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया. अली अहमद नकवी और उनकी पत्नी कुरतुल ऐन का मामला भी चर्चा में है. दोनों 2024 में टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने के लिए दुबई गए थे. नकवी के मुताबिक उनकी पत्नी को वीजा अपडेट कराने के दौरान हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया गया. बाद में नकवी को भी एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर अन्य लोगों के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

UAE NewsPakistani Shia MuslimsUAE Deportationiran conflict

Trending news

muslim news
फेरीवाले चाचा-भतीजे का नाम पूछ कर बेरहमी से पिटाई; वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
Mumbai News
बकरीद से पहले मुंबई के मीरा रोड में बवाल, हिंदू-मुस्लिम गुटों में हाथापाई
UAE News
‘क्या तुम ईरान को फंड...', हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को UAE ने देश से निकाला
UP News
बकरीद पर संभल में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सड़क पर नमाज पर सख्त रोक
Donald Trump Abraham Accords proposal
क्या बदलने जा रहा है मिडिल ईस्ट का सियासी नक्शा? ट्रंप का मुस्लिम देशों से अपील
kotdwar news
बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार का साथ देना पड़ा भारी! आर्थिक तंगी से जूझ रहे मोहम्मद दीपक
UAE Gaza Medical Aid
इस मुस्लिम देश ने गाज़ा के लिए भेजी मेडिकल मदद, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत
america attack iran
समझौते के करीब फिर अमेरिका ने क्यों कर दिया ईरान पर हमला?
Delhi news
पीतमपुरा केस ने पकड़ा तूल, JUH ने बीजेपी MLA करनैल सिंह के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
Telangana NEWS
शरीयत की आड़ में नोहेरा शेख ने ठगे 6000 करोड़, लाखों मुसलमानों के भरोसे का किया खून!