‘क्या तुम ईरान को फंड देते हो?’ हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को UAE ने देश से निकाला

UAE Deported Pakistanis Shia: UAE से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को डिपोर्ट किए जाने की खबरों ने पाकिस्तान में चिंता और बेचैनी बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ऐसे लोग जिन्हें सालों से यूएई में नौकरी और कारोबार का सहारा था, अब अचानक बिना सामान, बिना नौकरी और बिना अपनी जमा पूंजी के पाकिस्तान लौटने को मजबूर हो गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के शिया समुदाय में भारी नाराजगी है, जबकि मानवाधिकार संगठन भी इन घटनाओं की जांच में जुट गए हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया 28 फरवरी के बाद तेजी से बढ़ी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए. इसके बाद ईरान की तरफ से खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया. पाकिस्तानी शिया नेताओं का आरोप है कि इसी दौर में यूएई में रहने वाले शिया समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया जाने लगा. पाकिस्तानी शिया संगठन “मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन” का दावा है कि अब तक करीब 7,500 पाकिस्तानी शियाओं को यूएई से निकाला जा चुका है. संगठन के प्रवक्ता मोहसिन आबिदी का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है.

पाकिस्तानी को किया गया डिपोर्ट

कुर्रम जिले के एक सामुदायिक नेता के मुताबिक, सिर्फ उनके इलाके के लगभग 1,500 लोग युद्ध शुरू होने के बाद यूएई से वापस भेजे गए हैं. डिपोर्ट किए गए लोगों ने अपने अनुभवों को बेहद दर्दनाक बताया है. कई लोगों का कहना है कि उन्हें अपना सामान तक लेने या बैंक खातों से पैसा निकालने का मौका नहीं दिया गया. चकवाल के रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि अधिकारियों ने उससे पूछा कि वह अपनी सैलरी कहां भेजता है और क्या वह ईरान को फंड देता है. एक दूसरे पाकिस्तानी नागरिक, जो 16 साल तक दुबई मेट्रो में मैनेजर रहे, पाकिस्तानी ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में लेकर फोन छीन लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और कई दिनों तक बंद रखने के बाद सीधे एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नकवी को भी किया गया डिपोर्ट

उन्होंने बताया कि उन्हें अन्य शिया लोगों के साथ एक भीड़भाड़ वाली बस में बैठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया. अली अहमद नकवी और उनकी पत्नी कुरतुल ऐन का मामला भी चर्चा में है. दोनों 2024 में टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने के लिए दुबई गए थे. नकवी के मुताबिक उनकी पत्नी को वीजा अपडेट कराने के दौरान हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया गया. बाद में नकवी को भी एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर अन्य लोगों के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया.