Gaza के लोगों को मिलेगा भरपेट खाना! UAE से रवाना हुआ कई हजार टन सामान

UAE Humanitarian Ship: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मानवीय सहायता जहाज़ 'ऑपरेशन शिवारलस नाइट 3' के तहत आज गाज़ा पट्टी के लिए रवाना हो गया है. यह पानी का जहाज़ 7,200 टन राहत सामग्री लेकर जा रहा है, जिसका मकसद गाज़ा के लोगों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करना और उनक

दर्द को कम करना है.

बता दें, फिलहाल इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ है, और आईडीएफ छोड़ा पीछे हटी है. इसके बाद से ही फिलिस्तीनियों के पास मदद पहुंचना शुरू हुई है. अलग-अलग देशों और यूएन से गाजा के लोगों के पास खाना, दवाई, और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है.

राहत सामग्री में क्या शामिल है?

इस मानवीय जहाज़ में कुल 4,680 टन जरूरी खाने का सामान है. 2,160 टन रहने से जुड़ा सामान, जैसे टेंट और सर्दियों के कपड़े. इसके साथ ही 360 टन मेडिकल सप्लाइज और चार पानी के टैंक शामिल हैं. यह राहत सामग्री गाज़ा के लोगों की रोजाना की जिंदगी की सबसे जरूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक मानवीय पहल का हिस्सा है.

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने दिया था निर्देश

यह पहल UAE के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नहयान के निर्देशों के तहत शुरू की गई है. वे मानवीय कार्यों को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मानते हैं और उन्होंने गाज़ा के लोगों के लिए लगातार राहत सहायता जारी रखने पर ज़ोर दिया है.

'ऑपरेशन शिवारलस नाइट 3' UAE की गहरी मानवीय नीति और वैश्विक राहत प्रयासों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह मिशन ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तेज़, प्रभावी और समन्वित मानवीय कार्रवाई का एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण पेश करता है.