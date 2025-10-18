Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2966781
Zee SalaamIndian Muslim

Gaza के लोगों को मिलेगा भरपेट खाना! UAE से रवाना हुआ कई हजार टन सामान

UAE Humanitarian Ship: यूएई ने गाजा के लोगों की मदद के लिए कई हजार टन सामान भेजा है. इसमें खाने का सामान, कपड़े, टैंट, पानी और दवाई आदि शामिल है. यूएई के इस फैसले की काफी तारीफ हो रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 18, 2025, 12:30 PM IST

Trending Photos

Gaza के लोगों को मिलेगा भरपेट खाना! UAE से रवाना हुआ कई हजार टन सामान

UAE Humanitarian Ship: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मानवीय सहायता जहाज़ 'ऑपरेशन शिवारलस नाइट 3'  के तहत आज गाज़ा पट्टी के लिए रवाना हो गया है. यह पानी का जहाज़ 7,200 टन राहत सामग्री लेकर जा रहा है, जिसका मकसद गाज़ा के लोगों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करना और उनक
 दर्द को कम करना है.

बता दें, फिलहाल इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ है, और आईडीएफ छोड़ा पीछे हटी है. इसके बाद से ही फिलिस्तीनियों के पास मदद पहुंचना शुरू हुई है. अलग-अलग देशों और यूएन से गाजा के लोगों के पास खाना, दवाई, और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है.

राहत सामग्री में क्या शामिल है?

इस मानवीय जहाज़ में कुल 4,680 टन जरूरी खाने का सामान है. 2,160 टन रहने से जुड़ा सामान, जैसे टेंट और सर्दियों के कपड़े. इसके साथ ही 360 टन मेडिकल सप्लाइज और चार पानी के टैंक शामिल हैं. यह राहत सामग्री गाज़ा के लोगों की रोजाना की जिंदगी की सबसे जरूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक मानवीय पहल का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने दिया था निर्देश

यह पहल UAE के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नहयान के निर्देशों के तहत शुरू की गई है. वे मानवीय कार्यों को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मानते हैं और उन्होंने गाज़ा के लोगों के लिए लगातार राहत सहायता जारी रखने पर ज़ोर दिया है.

'ऑपरेशन शिवारलस नाइट 3' UAE की गहरी मानवीय नीति और वैश्विक राहत प्रयासों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह मिशन ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तेज़, प्रभावी और समन्वित मानवीय कार्रवाई का एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण पेश करता है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaIsrael Gaza Warisrael news

Trending news

Zubeen Garg
Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक
karnataka BJP MLA Basangouda Patil
BJP को नहीं पसंद आया RSS के मार्च पर रोक का फैसला? MLA अब नमाज को बना रहे मुद्दा
muslim news
Muslim ऑनर की Property पर SC का बड़ा फैसला, पत्नी को ऐसे मिलेगा अधिकार
kerala hc on hijab controversy
सेंट रीटा स्कूल ने हिजाब पहनने से रोका, तो HC ने दे दिया बड़ा झटका
Allahabad
HC के बाहर से इंटर रिलीजन शादी करने जोड़े का अपहरण! कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
Pakistan Killed Afghan Cricketers
पाकिस्तानी हवाई हमले में तीन अफगानी क्रिकेटरों की मौत, गुस्से में तालिबान
Rajasthan
Rajasthan: लिंचिंग का न्योता देने जैसा ये एंटी कनवर्जन लॉ; ओवैसी का जोरदार हमला
Hamas
क्या खत्म नहीं होगी गाज़ा की जंग? Hamas के अधिकारी के बयान ने खड़ा किया विवाद
Nizamuddin
Nizamuddin दरगाह पर बिना इजाजत जश्ने चिरागां? RSS संगठन MRM के खिलाफ शिकायत दर्ज
Meerut
Meerut: कॉलेज ने बुर्का पहनी महिलाओं को नहीं दी कार्यक्रम में एंट्री, भारी विवाद