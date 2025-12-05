Advertisement
क्या UAPA बना सरकार का हथियार? 4 साल में 10,440 केस दर्ज, हैरान कर देगा सजा का दर

UAPA Arresting: देश भर में यूएपीए के तहत 2019 से 2023 के बीच  10,440 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ. खास बात यह है कि इन लोगों में से केवल 335 लोगों को ही सजा हुई. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 11:52 AM IST

क्या UAPA बना सरकार का हथियार? 4 साल में 10,440 केस दर्ज, हैरान कर देगा सजा का दर

UAPA Arresting: 2019 से 2023 के बीच UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत कुल 10,440 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है. इन गिरफ्तारियों में से सिर्फ 335 लोगों को ही सजा हुई है. इस डेटा के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने आलोचकों के खिलाफ भी कर रही है. जिस हिसाब से केस दर्ज किए गए हैं उसके मुकाबले में सजा मिलने का दर काफी कम है.

जम्मू-कश्मीर में 2,805 गिरफ्तारियां और 222 को सज़ा

लोकसभा में 2 दिसंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा 3,662 गिरफ्तारियां हुईं. हालांकि यहां केवल 23 मामलों में ही दोषसिद्धि हो पाई. इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, जहां 2,805 गिरफ्तारियां दर्ज की गईं और इनमें से 222 मामलों में सजा हुई.

असम, मणिपुर और झारखंड जैसे राज्यों में भी UAPA के तहत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस कानून के व्यापक इस्तेमाल को दर्शाता है. UAPA कानून केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति या संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देता है, यह कानून 1967 में लागू किया गया था और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर प्रावधान रखता है.

बेहद मुश्किल से मिलती है जमानत

सामान्य आपराधिक कानूनों में जहां जांच 60 से 90 दिनों में पूरी करनी होती है, वहीं UAPA के तहत एजेंसियों को 180 दिनों तक का समय मिलता है. इसी कारण इस कानून के तहत जमानत मिलना भी बेहद कठिन माना जाता है.

सालों से कई कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि UAPA का उपयोग आतंकवाद से जुड़े मामलों के अलावा सरकार के आलोचकों और असहमति जताने वालों के खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है, उनका कहना है कि कानून का उद्देश्य भले ही आतंकवादी गतिविधियों को रोकना हो, लेकिन इसका इस्तेमाल अब कई अन्य मामलों में भी किया जा रहा है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

UAPAmuslim newshindi news

