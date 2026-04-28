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MP News: मध्य प्रदेश में भी लागू होगा UCC; कमिटी के गठन के साथ ही पैदा हुआ विवाद

UCC In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भाजपा शासित दीगर राज्यों के नक़्शे- कदम पर चलते हुए राज्य में UCC लागू करने के लिए एक 6 रुकनी कमिटी का गठन किया है, जिसमें एक रिटायर्ड महिला जज को इसका सद्र मुन्तखब किया है. हालांकि, इस कमिटी के गठन के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा और राज्य के विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:17 PM IST

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MP News: मध्य प्रदेश में भी लागू होगा UCC; कमिटी के गठन के साथ ही पैदा हुआ विवाद

नई दिल्ली: उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ यूनिवर्सल सिविल कोड (UCC) लागू है. उत्तराखंड के बाद गुजरात, हरियाणा, असम और दीगर भाजपा शासित राज्यों में UCC लागू करने का प्रोसेस शुसू करने के बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी UCC के मुताला   और ट्रेनिंग के लिए एक आला सतही कमिटी तशकील की है.

 इस कमिटी में सुप्रीम कोर्ट की एक्स जज रंजना प्रसाद देसाई को कमिटी का सद्र बनाया गया और कमिटी में कुल 6 अफराद को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है, जिनमें एकेडमीसियन, सामाजिक कारकुन,और रिटायर्ड जज को रखा गया है.

कांग्रेस विधायक ने किया विरोध 
हालांकि, इस कमेटी के गठन के साथ ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं. आरिफ मसूद ने कहा कि मुस्लिम धर्म और अन्य धर्मों के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं. इस UCC के जरिये अगर रिलिजियस बाउंडेशन तोड़ने की कोशिश की गई, तो हम इसका विरोध करेंगे. 

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उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों करना चाहती है आखिर? संविधान में मुस्लिम, ट्राइबल और अन्य समाजों के लिए प्रावधान है. अगर UCC लागू होगा तो इससे सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि इसाई, ट्राइबल और बौद्ध इन सबको दिक्कत होगी. 

वहीँ,  कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि सरकार UCC लाने के बजाए शिक्षा को सबसे पहले सामान करे. पूरे देश में समान पाठ्यक्रम लागू करें. सभी के लिए समान फीस और समान यूनिफॉर्म होनी चाहिए. एक जैसा पाठ्यक्रम और सिलेबस होना चाहिए. भाजपा वाले समान अधिकार की वहां बात करते हैं, जहां पर एक वर्ग को उकसाने के लिए और राजनीतिक औजार के तौर पर UCC का इस्तेमाल करती है. देश के लोग भूख, गरीबी और महंगाई से जूझ रहे हैं. सरकार इन जैसे मूलभूत मुद्दों को भूलकर जनता का ध्यान भटकाने का सिर्फ काम कर रही है. 
 

 कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी

उधर, UCC हाईपावर कमेटी को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान की मांग है की पूरे देश में एक जैसा कानून हो.
वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करने को हमारी सरकार तैयार है. देश में 1 वर्ग 5 शादी और 25 बच्चे पैदा कर रहा. इसलिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है, तो इसमें गलत क्या है. इंदिरा गांधी ने भी बच्चे 2 ही अच्छे का नारा दिया था. उन्होंने पकड़-पकड़ कर नसबंदी कराई थी. सभी वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य समेत दीगर सुविधाएं समान रूप से मिले इसलिए UCC इस देश में जरूरी है. शर्मा ने आरिफ मसूद को चेतावनी देने के लहजे में कहा कि आरिफ मसूद भी कान खोलकर सुन लें, तुम तो पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, बम बनाना भी जानते हो,आदिवासियों से अपनी तुलना न करें. अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही, तो एक दिन कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी. UCC मुसलमानों के ख़िलाफ़ नही है. 

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