Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3129195
Zee SalaamIndian MuslimUdham Singh Nagar: अरविंद शर्मा ने पहले नमाज़ पढ़ते मजदूर को मारा; अब नाबालिग से बोलवाया जय श्री राम

Udham Singh Nagar: अरविंद शर्मा ने पहले नमाज़ पढ़ते मजदूर को मारा; अब नाबालिग से बोलवाया 'जय श्री राम'

Minor Muslim Girl Harassed by Right Wing Leader: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के अरविंद शर्मा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची से जबरन 'जय श्री राम' बुलवाते हुए दिखाई पड़ रहा है. इससे पहले वह नमाज पढ़ रहे मुस्लिम शख्स से मारपीट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है. अरविंद खुद को अटरिया देवी मंदिर का प्रबंधक बताता है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:39 PM IST

Trending Photos

अरविंद शर्मा ने नाबालिग बच्ची को जबरन बुलवाया जय श्री राम
अरविंद शर्मा ने नाबालिग बच्ची को जबरन बुलवाया जय श्री राम

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ हिंसा और भेदभाव आम हो गई है. हालिया, दिनों प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े एक दबंग ने खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई की थी. आरोपी की पहचान अरविंद शर्मा के रूप में हुई और मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. वहीं, अरविंद शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं.  

अरविंद शर्मा की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची को रोककर उसका धर्म और फिर जबरन 'जय श्री राम' के बुलवाते दिखाई पड़ रहा है. यूजर्स अरविंद शर्मा का उग्र रवैया, उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा और पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Husain Tabish (@husaintabish1)

Add Zee News as a Preferred Source

नाबालिग मुस्लिम बच्ची से बोलवाया जय श्री राम
बताया जा रहा है कि आरोपी अरविंद शर्मा उधम सिंह नगर के अटरिया देवी मंदिर का प्रबंधक है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी कार से रूक एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची को पास बुलाता है और फिर उसका धर्म पूछता है? अरविंद शर्मा बच्ची से पूछता है कि तुम भगवान को मानती हो? इस पर मासूम बच्ची 'हां' में सिर हिलाती है. 

यह भी पढ़ें: Delhi: कब्रों में तोड़फोड़ और आग लगाता है सत्यम पंडित; वायरल वीडियो पर बवाल!

इसके बाद अरविंद शर्मा पूछता है कि क्या तुम अल्लाह को मानती हो? इस पर नाबालिग मुस्लिम बच्ची कहती है कि हां वो अल्लाह को मानती और उस पर यकीन रखती है. इसके बाद आरोपी कहता है कि "जब तुम अल्लाह को मानती हो और 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' बोल सकती तो तुम क्या 'जय श्री राम' नहीं कह सकती हो? इस पर पीड़िता हां में सिर हिलाती है, और फिर अरविंद शर्मा उस पर 'जय श्री राम' बोलने का दबाव बनाता है, डर और दहशत की वजह पीड़िता बोलती है 'जय श्री राम'. इस की वीडियो सोशल मीडिया वायरल होते ही लोग अरविंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. 

नमाज पढ़ते मुस्लिम शख्स से अरविंद ने की थी मारपीट
इससे पहले भी एक अरविंद शर्मा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मंदिर परिसर के बाहर खाली पड़े मैदान में शाहिद नाम के मुस्लिम बुजुर्ग को नमाज पढ़ता देख कर वह भड़क गया था. इसी दौरान अरविंद शर्मा वहां पहुंचा और कथित तौर पर नमाजी के साथ गाली-गलौज की. वीडियो में वह लाठी-डंडों से शाहिद की पिटाई करता दिखाई पड़ा. इस घटना के बाद शाहिद ने अरविंद शर्मा और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इस संबंध उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने जानकारी दी है कि बीती रात अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं. यह मामला सामने आने के बाद इसमें धारा 196 और जोड़ा गया है. 

यह भी पढ़ें: Uttarakhand News: नमाजी से मारपीट का आरोपी अरविंद शर्मा गिरफ्तार, पहुंचा जेल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsudham singh nagar newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
अरविंद शर्मा ने पहले नमाज़ पढ़ते मजदूर को मारा; अब नाबालिग से बोलवाया 'जय श्री राम'
iran news
आयत उल्लाह खामेनेई के बाद कौन; जानें कैसे चुना जाएगा ईरान का नया रहबर?
Uttarakhand news
Uttarakhand News: नमाजी से मारपीट का आरोपी अरविंद शर्मा गिरफ्तार, पहुंचा जेल
muslim news
Delhi: कब्रों में तोड़फोड़ और आग लगाता है सत्यम पंडित ; वायरल वीडियो पर बवाल!
iran news
Opinion: खामेनेई की मौत पर जश्न! क्या इतनी सस्ती हो गई भारत के लोगों की संवेदनाएं?
iran news
Iran News: स्कूल हमले के बाद गम में डूबा ईरान, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज़-ए-जनाज़ा
muslim news
सेंट्रल जेल की कमान संभालेंगीं सबा शॉल, जेल सुपरिंटेंडेंट बनने वाली JK की पहली महिला
iran news
क्या ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट? भूकंप के झटके से कांप उठा तेहरान!
muslim news
हिजबुल्लाह ने फिर किया इजरायल पर हमला, एयर बेस को ड्रोन से बनाया निशाना
Iran attack on Bahrain
ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को किया तबाह, IRGC ने जारी किया वीडियो