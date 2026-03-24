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उज्जैन से दालमंडी तक बुलडोजर की धमक; बीजेपी राज में मुस्लिम इलाकों में एक्शन तेज

Bulldozer Action in Muslim Majority Areas: उज्जैन के बेगमबाग और वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है. उज्जैन में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इससे पहले दालमंडी में कई घरों और दुकानों को हटाने के लिए मुनादी की गई है. इस कार्रवाई से कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी और आशियाने का संकट खड़ा हो गया है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:40 PM IST

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उज्जैन से दालमंडी तक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बुलडोजर की धमक
उज्जैन से दालमंडी तक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बुलडोजर की धमक

Ujjain and Dalmandi Demolition News: देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों की निजी संपत्तियों, धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है. इसकी वजह से मुसलमानों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है. सोमवार (23 मार्च) से बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के दाल मंडी से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गई. लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. 

दरअसल, महाकाल की नगरी के नाम मशहूर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास मौजूद बेगमबाग इलाके में एक बार फिर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. मंगलवार (24 मार्च) सुबह मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 16 इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया. मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई. किसी भी परिवार की तरफ से कोई विरोध देखने को नहीं मिला. 

महाकाल की नगरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दौड़ा बुलडोजर
मंगलावार को सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में आधा दर्जन से ज्यादा पोकलेन मशीन और बुलडोजर लगाए गए. मौके पर 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहे, जिनमें सीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं. इसके अलावा करीब 100 प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिनमें विकास प्राधिकरण के अधिकारी, नगर निगम टीम, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी शामिल हैं.

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पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। महाकाल मंदिर के नीलकंठ गेट के पास से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है. इस दौरान सिर्फ श्रद्धालुओं को पैदल आने जाने की इजाजत दी गई है. इस कार्रवाई को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है, पहले निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित लोगों को स्टे मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही अदालतों ने स्टे खत्म किया, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना में ईदगाह में तोड़फोड़, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, साल 1985 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग क्षेत्र में 45 भूखंड 30 साल की लीज पर आवासीय इस्तेमाल के लिए दिए थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए भूखंड धारकों ने इनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से करना शुरू कर दिया. प्रशासन ने दावा किया कि 2400 वर्गफुट के एक-एक भूखंड को कई हिस्सों में बांटकर कुल करीब 99 इमारतें खड़ी कर दी गईं. 

वहीं, 2014-15 में लीज की अवधि भी खत्म हो गई और उसको रिन्यू भी नहीं कराया गया. प्राधिकरण ने कई बार नोटिस दिए, लेकिन मामला अदालत तक पहुंच गया. साल 2023-24 में प्राधिकरण ने लीज खत्म कर दी. अदालत से स्टे मिलने के बाद बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन अब प्रशासन ने दावा किया है कि अदालत ने स्टे हटा दिया है.

पहले भी गिर चुकी हैं 42 इमारतें
यह पहली बार नहीं है जब यहां बुलडोजर चलाकर इमारतों को गिराया गया हो. पिछले एक साल में चार चरणों में 42 इमारतों को पहले ही गिराया जा चुका है. मंगलवार की कार्रवाई के बाद अब तक कुल 58 इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 32 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लटक रही है. इस कार्रवाई के बाद यहां सालों से रह रहे लोगों पर न सिर्फ रोजी-रोटी बल्कि सिर ढकने के भी लाले पड़ गए हैं. 

सिंहस्थ मेला और ब्रिज के नाम कई परिवार हुए बेघर
मंगलवार को जिन 16 इमारतों को गिराया जा रहा है, उनमें कई होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. इनमें होटल डायमंड, न्यू सावन पैलेस होटल, राज गेस्ट हाउस, होटल नसीब, जामा ए शकीब एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य लोगों की संपत्तियां शामिल हैं. प्रशासन ने दावा किया कि संबंधित भवन मालिकों को पहले नोटिस दिया गया था और समय सीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद प्रभावित संपत्ति मालिक प्रशासन के सामने लाचार दिखाई पड़े. 

बेगमबाग क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य इलाका है. महज मुस्लिम इलाका होने की वजह से शासन प्रशासन ने इस इलाके को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है. प्रशासन के मुताबिक, जिस जगह यह कार्रवाई चल रही है, वहां आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए एक ब्रिज (पुल) बनाने की योजना है. इसी वजह से इस इलाके को खाली कराया जा रहा है. वहीं, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई महज मुसलमान होने की वजह से की जा रही है. उनके यह आरोप अधिकारियों के रवैये से और बगैर नाम बताए दिए गए बयान से कुछ हद तक पुष्टि होती दिखाई पड़ती है. 

अधिकारियों का क्या कहना है?
उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि अदालत से स्टे हटने के बाद ही यह कार्रवाई की जा रही है. भूखंड आवासीय इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, लेकिन उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया और लीज भी खत्म हो चुकी थी. वहीं, आईपीएस अधिकारी राहुल देशमुख के मुताबिक, पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

एमपी के बाद अब दालमंडी में 27 मार्च से चलेगा बुलडोजर
उज्जैन से मजह एक दिन पहले, यानी सोमवार को वाराणसी के दालमंडी इलाके में ईद के बाद एक बार फिर अफरा तफरी मच गई. दालमंडी गली में सोमवार को PWD की ओर से 18 मकानों को खाली कराने के लिए मुनादी कराई गई. यानी लोगों को खुले तौर पर सूचना दी गई कि वे जल्द से जल्द अपने मकान खाली कर दें, क्योंकि जल्द ही यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है.

प्रशासन के मुताबिक, 27 मार्च को एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस दिन खास तौर पर इन 18 चिन्हित मकानों को गिराया जाएगा. इससे पहले भी यहां बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है. अब तक करीब 60 मकानों को गिराया जा चुका है. प्रशासन लगातार सुनियोजित ढंग से घरों और दुकानों को ध्वस्त कर रहा है. 
 
कुल 187 भवनों को किया गया है चिन्हित
PWD ने दालमंडी क्षेत्र में कुल 187 भवनों को चिन्हित किया है, जिन पर कार्रवाई होनी है. इनमें से कई पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है, जबकि बाकी पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी. ईद के बाद जैसे ही कार्रवाई की रफ्तार बढ़ी, दालमंडी के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. इलाके में अनिश्चितता और चिंता का माहौल है, क्योंकि कई लोगों को अपने मकान और दुकान खाली करने पड़ रहे हैं. जिन घरों और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, वह सालों पुराने हैं. 

यह भी पढ़ें: इस्लाम में गाय: मुसलमानों के गौ संरक्षण की बात पर भरोसा नहीं करते हैं सियासी हिन्दू!

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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