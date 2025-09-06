गणेश विसर्जन पर में असामाजिक तत्वों ने निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को पहनाया टोपी-बुर्का

Ujjain News Today: मध्य प्रदेश के साथ देश के दूसे राज्यों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कट्टरपंथी संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए तरह-तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं. आलम यह है कि अब खान-पान, पहनावे से लेकर धार्मिक त्योहारों पर भी हिंदू मुस्लिम का रंग देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है. इसी तरह का नजारा देखे को मिला धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन शहर में, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला?

दअसल, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार (5 सितंबर) को मूर्ति विसर्जन से पहले 'लव जिहाद' वाली झांकी को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया. यह घटना उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील में हुई, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन एक्टिव हो गई और हालात पर काबू पा लिया.

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को दरगेश्वरी सिध्दिविनायक गणेश जी के जुलूस के दौरान यह हंगामा हुआ. इस जुलूस में एक झांकी बनाई गई थी, जिसमें मूर्तियों को टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाकर 'लव जिहाद' का संदेश दिखाया गया. इसे देखकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. अल्पसंख्यक समाज के लोगों को देखकर जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई.

पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया

घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में बड़ी संख्या पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां पर हर साल गणेश जी का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार अल्पसंख्यकों को निशाना बताने हुए जेल रोड से गुजरते समय 'लव जिहाद' की झांकी शामिल की गई. इस तरह की झांकी देखकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए.

यह झांकी जब मोती मस्जिद के पास पहुंची तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मांग की कि इस आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाई जाएं. इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई. घटना की सूचना मिलते एसडीएम अजय महंगे और थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बहुसंख्यक समाज के लोग झांकी लेकर मौके पर अड़ गए फिर पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद झांकियों को आगे बढ़वाया.

'रोकने के बावजूद निकाल गई आपत्तिजनक झांकी'

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस समय माहौल शांत है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, एसडीएम ने खुलासा किया कि आपत्तिजनक तस्वीरों वाली झांकी हटाने की तुरंत बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में झांकी को वहां से निकाला गया. एसडीएम के खुलासे के बाद इस तरह की झांकी बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है.

