गणेश विसर्जन पर में असामाजिक तत्वों ने निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को पहनाया टोपी-बुर्का
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2910852
Zee SalaamIndian Muslim

गणेश विसर्जन पर में असामाजिक तत्वों ने निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को पहनाया टोपी-बुर्का

Love Jihad Juloos Controversy in Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में गणेश विसर्जन जुलूस में 'लव जिहाद' झांकी शामिल किए जाने से सांप्रदायिक तनाव फैल गया. मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए निकाली गई इस झांकी को देखकर स्थानीय लोग भड़क गए. जिला प्रशासन के आदेशों को ताक पर रखकर निकाली गई इस झांके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

गणेश विसर्जन जुलूस में 'लव जिहाद' झांकी पर विवाद (PC-दैनिक भास्कर)
गणेश विसर्जन जुलूस में 'लव जिहाद' झांकी पर विवाद (PC-दैनिक भास्कर)

Ujjain News Today: मध्य प्रदेश के साथ देश के दूसे राज्यों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कट्टरपंथी संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए तरह-तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं. आलम यह है कि अब खान-पान, पहनावे से लेकर धार्मिक त्योहारों पर भी हिंदू मुस्लिम का रंग देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है. इसी तरह का नजारा देखे को मिला धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन शहर में, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला?

दअसल, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार (5 सितंबर) को मूर्ति विसर्जन से पहले 'लव जिहाद' वाली झांकी को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया. यह घटना उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील में हुई, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन एक्टिव हो गई और हालात पर काबू पा लिया. 

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को दरगेश्वरी सिध्दिविनायक गणेश जी के जुलूस के दौरान यह हंगामा हुआ. इस जुलूस में एक झांकी बनाई गई थी, जिसमें मूर्तियों को टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाकर 'लव जिहाद' का संदेश दिखाया गया. इसे देखकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. अल्पसंख्यक समाज के लोगों को देखकर जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया

घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में बड़ी संख्या पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां पर हर साल गणेश जी का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार अल्पसंख्यकों को निशाना बताने हुए जेल रोड से गुजरते समय 'लव जिहाद' की झांकी शामिल की गई. इस तरह की झांकी देखकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए.  

यह झांकी जब मोती मस्जिद के पास पहुंची तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मांग की कि इस आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाई जाएं. इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई. घटना की सूचना मिलते एसडीएम अजय महंगे और थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बहुसंख्यक समाज के लोग झांकी लेकर मौके पर अड़ गए फिर पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद झांकियों को आगे बढ़वाया.

'रोकने के बावजूद निकाल गई आपत्तिजनक झांकी'

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस समय माहौल शांत है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, एसडीएम ने खुलासा किया कि आपत्तिजनक तस्वीरों वाली झांकी हटाने की तुरंत बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में झांकी को वहां से निकाला गया. एसडीएम के खुलासे के बाद इस तरह की झांकी बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है. 

यह भी पढ़ें: सुकून एंपायर की तरह अब्दुल्ला कॉलोनी भी निशाने पर; सोमेंद्र तोमर ने दी बुलडोजर चलाने की चेतावनी

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

mp newsujjain newsGanesh Visarjan Juloosmuslim news

Trending news

jammu kashmir news
हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर बवाल,महबूबा ने वक्फ बोर्ड पर लगाया गुस्ताखी का इल्जाम
mp news
गणेश विसर्जन पर निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को बुर्का-टोपी पहनाने पर वबाल
UP News
ईद-ए-मिलदुन्नबी के पाक जुलूस में खौफनाक हादसा; बिजली का करंट उतरने से 5 नौजवान घायल
madhya pradesh news
'सर तन से जुदा' पर मुकदमा तो भारत में रहना है.. नारा क्यों नहीं है आपत्तिजनक ?
Punjab news
Punjab: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीयत ने खोला दिल,10 लाख RS का सामना बंटने ऐलान
UP News
सुकून एंपायर की तरह अब्दुल्ला कॉलोनी भी निशाने पर; BJP ने दी बुलडोजर एक्शन की धमकी
Delhi News
बिना सुनवाई पांच साल कैद…सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी उमर खालिद की जमानत की पुकार
Telangana NEWS
रोहिंग्या की आड़ में हैदरबाद की ऐतिहासिक मस्जिद पर निशाना; BJP नेता और रफीक पर आरोप
Delhi News
लाल किले की सुरक्षा में सेंध; बेशकीमती सोने-हीरे जड़ा कलश रहस्यमयी ढंग से चोरी!
humanitarian crisis in Gaza
बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल,गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ
;