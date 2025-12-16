MP: दरगाह पर चादर चढ़ाने और कव्वाली की इजाजत मांगी, लेकिन कराया हनुमान चालीसा का पाठ

Ujjain Dargah Controversy: उत्तर प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित मौलाना मौज दरगाह कॉम्प्लेक्स में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. इस घटना से मुस्लिम संगठन और दरगाह कमेटी के सदस्य नाराज हैं. दरगाह कमेटी का दावा है कि कुछ लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाने और कव्वाली गाने की इजाजत ली थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस घटना का वाडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंदू संत बम बम भोले बाबा दरगाह परिसर में अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं. शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे. हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान पूरे परिसर में शांति का माहौल रहा. किसी को भी हनुमान चालीसा से आपत्ति नहीं हुई. लेकिन अब मुस्लिम संगठन के लोग नाराज हैं और दरगाह कमेटी का कहना है कि संत ने कव्वाली करने और दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए उनसे इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में उन्हें नहीं बताया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है नफरत

गौरतलब है कि हाल के सालों में भारत में मुसलमानों के खिलाफ़ हेट स्पीच के लगातार आरोप लगे हैं. कई हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, संभल मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह समेत सैकड़ों मस्जिदें पहले के हिंदू मंदिरों की जगहों पर बनाई गई थीं. इन दावों की वजह से कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई हैं. ऐसे दावों से समाज में डर और अविश्वास का माहौल बन रहा है.

कौन हैं हनुमान चालीसा के पाठ कराने वाले बाबा

हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान, "बम बम भोला बाबा" खुद मौजूद थे. लोगों का मानना ​​है कि इस बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं. कहा जाता है कि बाबा पहले भी कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं. उनकी सादगी और रहस्यमयी जीवनशैली लोगों को बहुत आकर्षित करती है. बाबा आम तौर पर दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन्हें अक्सर देश भर के अलग-अलग धार्मिक स्थानों पर यात्रा करते देखा जाता है.