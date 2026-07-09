/उज्जैन मुहर्रम ब्लास्ट केड: 3 पर NSA, 9 गिरफ्तार; अब NIA-CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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Ujjain Muharram Procession Blast: मुहर्रम, इस्लामी कैलेंडर का न सिर्फ पहला महीना हैं, बल्कि इसे गम का महीना भी कहा जाता है. इस मौके पर लोग कर्बला की शहादत को याद करते हैं, और इबादतों में डूब जाते हैं. हालांकि, इस मौके पर मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में एक ऐसी घटना हुई, जिसने अकीदतमंदों को झकझोर कर रख दिया, जब कुछ लोगों ने कार में कथित विस्फोट किया.
मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ कथित विस्फोट अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत की चौखट तक पहुंच गया है. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में 23 जून को हुए इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ अब इस पूरे वाकये की जांच राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से कराने की मांग भी उठने लगी है.
एमपी हाईकोर्ट में हिंदूवादी संगठन ने दाखिल की PIL
इसी सिलसिले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए एक हफ्ते का वक्त दिया है. बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर करीब 40 फीट ऊंचाई पर क्रेन की मदद से एक टाटा मैजिक वाहन को लटकाकर विस्फोट किया गया था. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी.
पुलिस अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं तीन मुख्य आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. मामले की तह तक पहुंचने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी जांच में जुटी हुई है. इसी बीच अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए या फिर सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में PIL अर्जी दाखिल की गई है.
हाईकोर्ट ने मोहन यादव हुकूमत से एक हफ्ते में मांगा जवाब
बुधवार (9 जुलाई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस अर्जी पर सुनवाई हुई. जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को जरूरी हिदायतें हासिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की है.
अदालत में PIL के जरिये हिंदूवादी संगठन ने क्या कहा?
यह PIL हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमीत हार्डिया की ओर से दाखिल की गई है. उनके वकील जयेश गुरनानी ने अदालत के सामने दलील दी कि अगर इस घटना में एक्सप्लोसिव सब्स्टेंसेज एक्ट- 1908 के तहत अपराध बनता है, तो यह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट-2008 के तहत "शेड्यूल्ड ऑफेंस" की कैटेगरी में आएगा. ऐसी सूरत में इसकी जांच NIA के जरिये कराई जानी चाहिए.
याचिका में सिर्फ NIA या CBI से जांच कराने की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि इस मामले में जिन लोगों की जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी गुजारिश की गई है. इसके अलावा भविष्य में किसी भी मजहबी जुलूस के दौरान इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए एक व्यापक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तैयार करने की भी मांग अदालत से की गई है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल राहुल सेठी अदालत में पेश हुए. उन्होंने मामले में आवश्यक निर्देश हासिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. इस पर डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी है.