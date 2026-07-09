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उज्जैन मुहर्रम ब्लास्ट केड: 3 पर NSA, 9 गिरफ्तार; अब NIA-CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई

MP HC on Muharram Procession Blast Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए कथित विस्फोट का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में 9 गिरफ्तारियां और 3 आरोपियों पर NSA की कार्रवाई के बीच एक दक्षिणपंथी ने हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है. जिसके बाद अदालत ने रियासती हुकूमत से जवाब मांगा है.

Source:ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Published: Jul 09, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:50 PM IST
उज्जैन मुहर्रम ब्लास्ट केड: 3 पर NSA, 9 गिरफ्तार; अब NIA-CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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