Ujjain: होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मज़हब की महिला संग रह रहे मुस्लिम शख्स को पीटा

Ujjain News: बुधवार रात महाकाल थाना क्षेत्र के एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू महिला को एक साथ ठहरते हुए पकड़ लिया. इस दौरान लड़के को पीटा भी गया. कई लोग इसे निजी ज़िंदगी में घुसपैठ की तरह देख रहे हैं.

उज्जैन में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी!

जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान जमाल इस्लाम, निवासी 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के तौर पर हुई है, जबकि महिला पंचकूला (हरियाणा) की रहने वाली है और तलाकशुदा बताई जा रही है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह दोनों महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए थे और उसी मकसद से होटल में ठहरे थे.

सूत्रों के मुताबिक, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और दोनों को रोक लिया. पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को महिला का पति बताया, लेकिन वह इसका कोई सबूत या दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका. इस दौरान होटल में हल्का हंगामा हुआ और मंच के कुछ कार्यकर्ताओं की युवक से झड़प भी हो गई.

पुलिस कर रही है जांच

घटना की सूचना मिलते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई. थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि होटल रजिस्टर में दर्ज एंट्री और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है. दोनों के परिवारों से भी संपर्क किया गया है और उनके पते व पहचान की पुष्टि की जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने में ही रखा है. होटल के दस्तावेज और रजिस्टर की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.