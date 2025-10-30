Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981410
Zee SalaamIndian Muslim

Ujjain: होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मज़हब की महिला संग रह रहे मुस्लिम शख्स को पीटा

Ujjain News: उज्जैन के एक होटल में रह रहे मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला के साथ हिंदू जागरण मंच के लोगों ने बदसलूकी की.  आरोप है कि दोनों कमरे में थे तभी संगठन के लोग वहा धमक पड़े और हाथापाई शुरू कर दी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 30, 2025, 03:05 PM IST

Trending Photos

Ujjain: होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मज़हब की महिला संग रह रहे मुस्लिम शख्स को पीटा

Ujjain News: बुधवार रात महाकाल थाना क्षेत्र के एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू महिला को एक साथ ठहरते हुए पकड़ लिया. इस दौरान लड़के को पीटा भी गया. कई लोग इसे निजी ज़िंदगी में घुसपैठ की तरह देख रहे हैं.

उज्जैन में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी!

जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान जमाल इस्लाम, निवासी 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के तौर पर हुई है, जबकि महिला पंचकूला (हरियाणा) की रहने वाली है और तलाकशुदा बताई जा रही है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह दोनों महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए थे और उसी मकसद से होटल में ठहरे थे.

सूत्रों के मुताबिक, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और दोनों को रोक लिया. पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को महिला का पति बताया, लेकिन वह इसका कोई सबूत या दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका. इस दौरान होटल में हल्का हंगामा हुआ और मंच के कुछ कार्यकर्ताओं की युवक से झड़प भी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही है जांच

घटना की सूचना मिलते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई. थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि होटल रजिस्टर में दर्ज एंट्री और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है. दोनों के परिवारों से भी संपर्क किया गया है और उनके पते व पहचान की पुष्टि की जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने में ही रखा है. होटल के दस्तावेज और रजिस्टर की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Ujjainujjain newsmuslim news

Trending news

Ujjain
Ujjain:होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मजहब की महिला संग रुके मुस्लिम शख्स को पीटा
Sanjauli Masjid News
शिमला की Sanjauli Masjid कमिटी को झटका; तोड़ी जा सकती है पूरी मस्जिद
Bihar Assembly elections
बिहार चुनाव में कय्यूम उद्दीन हैं सबसे गरीब उमीदवार; BJP नेता को दे रहे कड़ी टक्कर
Jamaat-e-Islami Hind
हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा जमाते इस्लामी हिंद; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल
Maharashtra
Maharashtra के जलगांव में वक्फ कानून के खिलाफ जेल भरो आंदलोन;2 हजार लोग सड़क पर उतरे
Rampur
Rampur के आखिरी नवाब की बेटी मेहरुन्निसा बेगम का इंतेकाल, अमेरिका में ली आखिरी सांस
CRPF camp
Rampur CRPF Camp Attack:18 साल बाद मिला इंसाफ; 5 की फांसी, 1 की उम्र कैद की सजा रद्द
sudan news
इस मुस्लिम देश में हो रहा नरसंहार, 2000 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान
Assam
Congress मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश