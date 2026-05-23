फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जे को लेकर घिरे नेतन्याहू, इन नौ बड़े देशों ने इजरायल के खिलाफ खोला मोर्चा!

Palestine News: मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारी तबाही और बेगुनाहों के कत्ल को लेकर पूरी दुनिया में इजरायल का विरोध हो रहा है. इजरायल ने बीते दो सालों में ग़ज़ा में हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, और ग़ज़ा समेत फिलिस्तीन के एक बड़े भू-भाग पर हथियारों की नोंक पर कब्जा कर लिया. इजरायली की विस्तारवादी नीतियों से दुनिया के कई बड़े मुल्कों की नाराजगी बढ़ गई है और उसके कई साथियों ने अब किनारा करना शुरू कर दिया है.

बंदूक और ताकत के सहारे फिलिस्तीनी जमीनों पर बसावट बढ़ाने की इजरायली नीति के खिलाफ अब पश्चिमी देशों ने भी खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है. नौ बड़े पश्चिमी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इजरायल से कब्जे वाले पश्चिमी तट में बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोकने की मांग की है. मिडिल ईस्ट और यूरोप की सियासत के जानकारों की मानें तो जो देश इजरायल का विरोध कर रहे हैं, वह कभी उसके कट्टर समर्थक हुआ करते थे.

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड के नेताओं ने शुक्रवार (22 मई) को जारी साझा बयान में कहा कि पश्चिमी तट में अवैध इजरायली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन हैं. इन देशों ने इजरायली सेटलर्स के जरिये फिलिस्तीन के गांवों में हमला करने और हिंसा करने की भी कड़ी निंदा की.

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इन सभी देशों ने निर्माण कंपनियों को चेतावनी दी कि वे इन विवादित इलाकों में निर्माण से जुड़े ठेकों में हिस्सा न लें. संयुक्त बयान में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी तट की हालत बेहद खराब हो चुकी है. अवैध इजरायली सेटलर्स की तरफ से हिंसा और संपत्तियों पर कब्जा करने की रफ्तार अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.

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साझा बयान में सभी देशों ने इजरायली सरकार की नीतियों और अवैध कब्जे को और मजबूत करने की कोशिशों को क्षेत्र की स्थिरता और दो देशों के समाधान की संभावना के लिए बड़ा खतरा बताया है.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इजरायली प्रशासन ने सेटलर्स को फिलिस्तीनियों पर हमले करने की खुली छूट दे रखी है और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही. इसी साल फरवरी में इजरायल ने पश्चिमी तट की फिलिस्तीन के बहुत बड़े जमीन को "स्टेट प्रॉपर्टी" घोषित करने की योजना को मंजूरी दी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध इजरायली कब्जे वाले पश्चिमी तट में इस समय सात लाख से ज्यादा इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं. संयुक्त बयान में साफ कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियां अवैध हैं और ई-1 क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण भी इससे अलग नहीं है.

ई-1 क्षेत्र अवैध इजरायली कब्जे वाले पूर्वी यरुशलम के पूरब में मौजूद है. यहां हजारों नए मकान बनाने की योजना है. इस योजना के तहत बड़े और अवैध माले अदुमीम बस्ती क्षेत्र को यरुशलम से जोड़ा जाएगा. इससे पश्चिमी तट दो हिस्सों में बंट जाएगा और फिलिस्तीनी समुदाय पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाएंगे. यह निर्माण लगभग 12 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैलाया जाएगा.

पश्चिमी देशों ने निर्माण कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ई-1 या दूसरे गैर-कानूनी बस्ती बसाने के प्रोजेक्ट के ठेकों में हिस्सा न लें. ऐसा करने पर उन्हें कानूनी और प्रतिष्ठा से जुड़े संगीन नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. बयान में कहा गया कि इस तरह के निर्माण में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में भागीदार माना जा सकता है.

इन देशों ने इजरायल से मांग की कि वह बस्तियों के विस्तार और प्रशासनिक कब्जे को रोके, इजरायली सेटलर्स की हिंसा के लिए जवाबदेही तय करे, इजरायली सेना के जवानों पर लगे आरोपों की जांच करे, यरुशलम के पवित्र स्थलों की ऐतिहासिक व्यवस्था का सम्मान करे और फिलिस्तीनी प्रशासन, फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए.

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