लाइक और व्यूज के लिए सऊदी अरब के फर्जी शेख बनकर मेले में घूम रहे थे दो हिंदू लड़के; बदनाम हो गया मुसलमान!

Haridwar Har Ki Pauri Viral Video: हरिद्वार के हर की पौड़ी इलाके में अरबी कपड़े पहनकर वीडियो बनाने के आरोप में दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. उन्हें चेतावनी दी गई और सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए यह स्टंट करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:36 PM IST

Haridwar News: उत्तराखंड के हरिद्वार में कोतवाली नगर पुलिस ने मशहूर हर की पौड़ी इलाके से दो युवकों को हिरासत में लिया, जो नकली शेख बनकर घूम रहे थे. दोनों ने पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए थे और मशहूर हर की पौड़ी पर वीडियो बना रहे थे और खुद को दुबई का शेख बता रहे थे. इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े. पुलिस ने अब खुलासा किया है कि दोनों युवक वीडियो शूट करने आए थे. दोनों की पहचान नवीन और प्रिंस के रूप में हुई है.

13 जनवरी को दो लोग अरबी कपड़े पहनकर हर की पौड़ी के आसपास घूमते दिखे. हिंदू धार्मिक नेताओं ने उनके इस काम पर आपत्ति जताई और विरोध किया. हालांकि, नवीन और प्रिंस ने दावा किया कि उन्हें भारत में कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है। इसके बाद हिंदू धार्मिक नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन बताया और दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धार्मिक नेताओं ने कहा कि एक हिंदू धार्मिक स्थल की पवित्रता से खिलवाड़ हो रहा है.

इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया. पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके दोनों युवकों की पहचान और तलाश शुरू की. जांच में पता चला कि दोनों युवक फिलहाल सिडकुल इलाके के रावली महदूद में रह रहे थे. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दोनों युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन ले आई.

व्यूज और लाइक्स के लिए बनाते हैं वीडियो
पुलिस की पूछताछ के दौरान दोनों युवकों की पहचान नवीन कुमार और प्रिंस के रूप में हुई. दोनों हरिद्वार के रहने वाले हैं. उन्होंने कबूल किया कि उनका एक यूट्यूब चैनल है और वे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाने के लिए अलग-अलग कपड़े पहनकर वीडियो बनाते हैं. युवकों ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी पेंटागन मॉल और शिवालिक नगर जैसे इलाकों में अलग-अलग वेश में वीडियो बनाए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसीलिए उन्होंने अपने वीडियो शूट के लिए हर की पौड़ी जैसी संवेदनशील धार्मिक जगह को चुना.

ऐसे वीडियो बनाने वाले के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई
पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने माना कि उनके कामों से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं. उन्होंने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का वादा किया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की और कड़ी चेतावनी दी. हरिद्वार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना सही जांच-पड़ताल के सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो या जानकारी शेयर न करें. पुलिस ने यह भी साफ किया कि जो लोग गुमराह करने वाला, अधूरा या सनसनीखेज कंटेंट बनाएंगे और फैलाएंगे, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

haridwar news

