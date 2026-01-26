Advertisement
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मंदिर समिति का बड़ा ऐलान

Gangotri Dham Entry Ban: कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बॉयकॉट की अपीलों के बीच, गंगोत्री मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध देवता के सर्दियों के निवास स्थान मुखबा पर भी लागू होगा.

Jan 26, 2026

Uttarakhand News: देश के कई राज्यों में मुसलमानों के बहिष्कार की खुलेआम घोषणा की जा रही है. इस बीच श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी. यह फैसला रविवार को लिया गया. श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि फैसले के मुताबिक, धाम में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध देवता के शीतकालीन निवास मुखबा में भी लागू रहेगा.

इस बीच, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों मंदिरों और मंदिर समिति के तहत आने वाले सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, कुछ संतों और प्रमुख हर-की-पौड़ी घाट की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा के अनुरोध पर उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में 120 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले 105 घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को सीमित करने पर विचार कर रही है. इसके अलावा, राज्य कथित तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को "सनातन पवित्र शहर" के रूप में नामित करने की योजना बना रहा है.

इससे पहले मार्च 2025 में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक आशा नौटियाल ने मांग की थी कि मंदिर परिसर में गैर-हिंदू लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए. बीजेपी विधायक ने कहा कि हाल ही में केदारनाथ में यात्रा प्रबंधन के संबंध में एक बैठक हुई थी. कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि कुछ घटनाएं होती हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता. मैं भी सहमत हूं कि अगर कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है, तो ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए." 

इसके अलावा, नौटियाल ने आरोप लगाया कि ये लोग निश्चित रूप से "गैर-हिंदू" हैं जो मंदिर को बदनाम करने आते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं. विधायक ने आगे कहा कि वे निश्चित रूप से गैर-हिंदू हैं जो वहां आते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो धाम को बदनाम करती हैं. हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर ऐसा कोई मुद्दा उठाया गया है, तो इसमें कुछ तो बात होगी. हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए."

