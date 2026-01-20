गांगा घाट पर न जाएं मुसलमान, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब ने दी नसीहत

Uttarakhand News: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने मुस्लिम समाज को नसीहत दी है कि जिन मुसलमानों की आस्था गंगा और कुंभ में नहीं है वे इन जगहों पर न जाएं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttarakhand News: उत्तराखंड में गंगा घाटों के किनारे मुस्लिम समाज के सदस्यों को जाने से मना किया गया है. यह नसीहत उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज के सदस्यों को दी है. दरअसल, पिछले कुछ समय से साधु संतों की तरफ से उत्तराखंड के हरिद्वार में खास तौर पर हरकी पैड़ी घाट पर गैर-हिंदुओं के आने पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी. साधु संतों का ने यह आशंका जाहिर की थी. इसलिए श्री गंगा सभा द्वारा हरकी पैड़ी घाट पर गैर-हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित कर दिया. साथ ही घाट पर दुकानदारों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज चेक करने की भी घटना सामने आई.
इसी कड़ी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने मुस्लिम समाज को नसीहत देते हुए कहा कि जिन मुसलमानों की आस्था गंगा और कुंभ में नहीं है, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शम्स ने कहा कि जो मुसलमान गंगा और कुंभ में आस्था नहीं रखता और वे वहां जाए, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था गंगा और कुंभ में है, उनका स्वागत है.
हाजी शादाब शम्स ने कहा कि देश में दंगे नहीं होने चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश में गलत भावनाएं फैलने से बचना चाहिए. उन्होंने हिंदुस्तान की मेहमाननवाजी की संस्कृति का बखान करते हुए कहा कि हम लोग "अतिथि देवो भव:" के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन जो आस्था नहीं रखते हैं, उन्हें विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
गौरतलब है कि बीते 13 जनवरी को हरिद्वार के हरकी पैड़ी घाट पर दो युवकों ने अरबी (शेख) वेशभूषा में रील बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. यह वीडियो वायरल होने पर बवाल खड़ा हो गया. मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला की दोनों युवक हिंदू समुदाय से हैं, जिनका नाम प्रिंस और नवीन है. दोनों युवक सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं.