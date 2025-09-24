UKSSSC की नाकामी छिपाने के लिए 'नकल जिहाद', धामी ने मुस्लिमों को बनाया बलि का बकरा?

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में मुसलमान सरकार और दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर हैं. बीते साल यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कई आरोप मुसलमानों पर लगाए गए, जबिक इस साल कथित अवैध निर्माण के नाम पर धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को ढहा दिया गया. इसकी वजह से उत्तराखंड में कई बार मुसलमानों को हिंसा का भी सामना करना पड़ता है.

मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और विवादित बयान दिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब नकल जिहाद की एंट्री हुई है. इतना ही नहीं एक समुदाय विशेष को टार्गेट को करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "राज्य में कुछ लोग कथित नकल जिहाद के जरिये नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने में जुटे हैं."

मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने में काफी हद तक सत्तारूढ़ पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों का भी है. बुधवार (24 सितंबर) को राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में देखने को मिला. इस कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भाग लेने के लिए देहरादून पहुंचे.

नाकामी छिपाने के लिए नकल जिहाद का नारा?

इस कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 'नकल' में भी इस्लाम को घुसा दिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "उनकी सरकार ने सख्त नकल कानून प्रदेश में लागू किया है. इसके बावजूद बावजूद उत्तराखंड में कुछ लोग 'नकल जिहाद' फैलाने का काम कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि "उत्तराखंड में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक गिरोह बनाकर संगठित अपराध कर रहे हैं."

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि "उनकी सरकार ऐसे नकल माफियाओं और उनसे से जुड़े लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी." धामी ने कहा है कि "प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता तो उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." दूसरी तरफ कई अभ्यर्थियों ने पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि "धामी सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं. इससे पहले भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तब भी क्या नकल जिहाद था, जिसमें कोई मुसलमान शामिल ही नहीं था."

बीजेपी सीएम के बयान का बचाव करने में जुटी

वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के विवादित बयान का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "नकल जिहाद की बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि प्रदेश में माहौल खराब करने को लेकर कुछ लोग नकल जिहाद के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं." बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि "उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश में पास किया. इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो उन पर सरकार कठोर कार्रवाई होगी."

खालिद की गिरफ्तारी पर शासन प्रशासन ने दिया सांप्रदिय रंग

बता दें, UKSSSC स्नातक स्तर की लिखित परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेपर लीक में शामिल हाकम सिंह और पंकज गौड़ को पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर से गिरफ्तार किया है. जब तक इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आ रहे थे, उस समय तक सरकार और UKSSSC को अपनी नाकामी छिपाने का मौका नहीं मिल रहा था.

हालांकि, जब पुलिस ने खालिद नाम के एक शख्स को पकड़ा तो सत्तारूढ़ पार्टी और अधिकारियों ने इसे एक साजिश बताकर सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया. जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' का नाम दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, खालिद मलिक को हरिद्वार से पकड़ा गया था और उसकी बहन को भी पुलिस गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर रही है.

