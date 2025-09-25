Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2936090
Zee SalaamIndian Muslim

UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; मुख्य आरोपी खालिद और साबिया को पुलिस ने दबोचा

Uttarakhand Paper leak News: उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम (UKSSSC) में प्रश्न पत्र लीक करने वाला कथित मुख्य मुल्जिम खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस मामले में मुल्जिम खालिद की बहन साबिया और एक महिला प्रफेसर सुमन चौहान भी शामिल हैं. ऐसा पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; मुख्य आरोपी खालिद और साबिया को पुलिस ने दबोचा

Uttarakhand Paper leak News: उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम (UKSSSC) में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. उत्तराखंड के कई जिलों में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, पेपर लीक करने के इल्जाम में पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार किया है. इस पेपर लीक में खालिद की बहन सबिया समेत एक महिला प्रोफेसर सुमन चौहान पर भी इल्जाम है. इस पेपर लीक की घटना को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल जिहाद बताया है. 

दरअसल, बीते 21 सितंबर को उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम (UKSSSC) हुआ, लेकिन इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए. कथित मुख्य मुल्जिम खालिद ने पुलिस की जांच में बताया है कि वह परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले यानी 20 सितंबर को चोरी-छिपे परीक्षा केंद्र में पहुंचा था, जहाँ उसके द्वारा मोबाइल फोन छुपाकर रखा गया था. उस फोन के जरिए ही प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच ली गईं. खालिद ने बताया कि खालिद ने प्रश्न पत्र की तस्वीरें अपनी बहन साबिया को भेज दीं. साबिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. 

पुलिस के मुताबिक साबिया ने ये तस्वीरें टिहरी जिले में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजकर प्रश्नों के उत्तर मंगवाए थे. पुलिस का यह भी कहना है कि सुमन ने शक होने पर उसके द्वारा वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं. सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र की तस्वीरें फैलने और गिरफ्तारी के डर से मुख्य मुल्जिम खालिद दिल्ली भाग गया. पुलिस ने बाद में रायपुर क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने SIT की टीम भी गठित कर दी थी. इस मामले पर SIT प्रभारी जय बलूनी ने कहा कि मामले की पारदर्शी छानबीन के लिए SIT का गठन कर दिया गया है. पुलिस ने बताया कि SIT जल्द एक आधिकारिक ईमेल आईडी और टोल-फ्री मोबाइल नंबर भी जारी करेगी.

इस मामले में एक बड़ी गुत्थी यह भी बनी हुई है कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे होने के बावजूद तस्वीरें किस तरह बाहर भेजी जा सकीं. पुलिस कह रही है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsUttarakhand Question Paper LeakUKSSSC paper leak Chief Accused Khalidmuslim newsToday News

Trending news

Uttarakhand news
UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; हिरासत में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया
Delhi News
दिल्ली में दम तोड़ रही है उर्दू! UDO ने सरकार से की खास मांग, जानें पूरी डीटेल्स
Ayodhya Masjid Layout
अयोध्या मस्जिद की Layout पास नहीं होने पर बवाल, इस मुस्लिम संस्था का बड़ा ऐलान
Uttar Pradesh news
Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश;जमीयत ने SSP से कर दी बड़ी मांग
UP News
गाजियाबाद में सरकारी मदरसे पर मंडराया खतरा; कोर्ट स्टे के बावजूद नगर निगम अड़ा!
Gujarat news
I Love Muhammad और जय महादेव के पोस्ट पर बवाल; आगजनी और पथराव से दहशत में गुजरात
UP News
2G घोटाला जैसा निकला मेरठ का मदरसा वजीफा घोटाला; मुस्लिम महिला प्रबंधक हुई रिहा
Uttrakhand I Love Muhammad controversy
पुलिस हिरासत में मुस्लिम युवक की मौत? ‘I Love Muhammad’ विवाद से उत्तराखंड में भूचाल
Gaza News
ग़ज़ा में नरसंहार के लिए इजरायल ने पानी को बनाया हथियार; 10 लाख विस्थापित बेहाल
Mansa Masque demolition
BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से नहीं मिली राहत
;