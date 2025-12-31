Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3059850
Zee SalaamIndian Muslimअजमेर शरीफ से उठा अमन का पैगाम, उलेमा ने मजहबी नफरत के खिलाफ छेड़ी देशव्यापी मुहिम

अजमेर शरीफ से उठा अमन का पैगाम, उलेमा ने मजहबी नफरत के खिलाफ छेड़ी देशव्यापी मुहिम

Muslim Ulem Peace Campaign From Ajmer Dargah: अजमेर शरीफ से मुस्लिम उलेमा ने दहशतगर्दी और मजहबी नफरत के खिलाफ देशव्यापी मुहिम का ऐलान किया है. ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल की अगुवाई में 'अमन का कारवां' और 'मिशन-ए-गरीब नवाज हफ्ता' चलाया जाएगा. इसका मुहिम का आगाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से किया गया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:15 PM IST

Trending Photos

अजमेर दरगाह से उलेमा ने शुरू की खास मुहिम
अजमेर दरगाह से उलेमा ने शुरू की खास मुहिम

Ajmer Sharif Dargah News: देश में बढ़ती दहशतगर्दी और मजहबी नफरत के खिलाफ अब मुस्लिम उलेमा मैदान में उतर आए हैं. इसका आगाज राजस्थान के अजमेर की पाक जमीन से किया गया और एक बड़ी और संगठित मुहिम की शुरुआत का ऐलान किया गया है. यह मुहिम ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल की जानिब से शुरू की जा रही है, जिसे देशभर में चलाने का फैसला लिया गया है.

इस मुहिम का ऐलान मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से किया गया. मुहिम का मकसद दहशतगर्दी और मजहबी नफरत के खिलाफ समाज में अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देना है. उलेमा का कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज के 'पैगाम-ए-इंसानियत' के जरिए नफरत फैलाने वालों को मोहब्बत और भाईचारे का सबक सिखाया जाएगा.

इस मौके पर बड़ी संख्या में उलेमा एक साथ नजर आए और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया. काउंसिल के कौमी सदर मोहम्मद हाशिम अशरफी ने इस मुहिम की विस्तृत जानकारी दी. मोहम्मद हाशिम अशरफी ने बताया कि राजस्थान में इसके लिए एक स्टेट कमेटी भी गठित कर दी गई है. इस स्टेट कमेटी में मौलाना फजल हक को सरपरस्त नियुक्त किया गया है, जबकि हशरूद्दीन पठान को सूबाई सदर बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद हाशिम अशरफी ने बताया कि यह कमेटी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में 'अमन का कारवां' मिशन पर काम करेगी. इसके तहत अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर उलेमा लोगों को शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देंगे. उन्होंने कहा कि इस मुहिम के जरिए 'पैगाम-ए-गरीब नवाज' को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

इसके अलावा काउंसिल की ओर से 'मिशन-ए-गरीब नवाज हफ्ता' मनाने का भी फैसला लिया गया है. इस दौरान ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम, तरबियत, सब्र, तकवा और तसव्वुफ के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. उलेमा इस हफ्ते के दौरान मजहबी और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम अमन, इंसानियत और भाईचारे का मजहब है.

मौलाना फजल हक ने इस मौके पर कहा कि तमाम उलेमा-ए-इकराम ने यह अहद लिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ देशभर में एक खास मुहिम चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि उलेमा समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर अमन, चैन और खुशहाली का पैगाम देंगे और नफरत फैलाने वाली सोच का डटकर मुकाबला करेंगे.

यह भी पढ़ें: घर में लगी आग घर के चिराग से; बुर्का पहनकर दिखाए अश्लील डांस मूव्स, भड़क गया समाज!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer NewsAjmer Dargah Newsmuslim news

Trending news

Ajmer News
अजमेर शरीफ से उठा अमन का पैगाम, उलेमा ने मजहबी नफरत के खिलाफ छेड़ी देशव्यापी मुहिम
UP News
घर में लगी आग घर के चिराग से; बुर्का में डांस करने वाले वो नहीं जो आप समझ रहे हैं ?
Bangladesh news
खालिदा जिया को आखिरी विदाई, तारिक रहमान को एस जयशंकर ने सौंपा PM मोदी का भावुक संदेश
UP News
ब्राह्मण लड़की पर स्कूल के बच्चों से कलमा पढ़वाने का इलज़ाम,हिन्दू संगठन का दावा
Himachal Pradesh News
मुस्लिम से इतनी नफरत; अस्पताल में औरत ने जयराम ठाकुर से की मस्जिद हटाने की मांग
Tripura news
असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप
Muslims in India 2025
अपने ही मुल्क में गैर जैसा सुलूक; कैसा रहा मुसलमानों के लिए जाता हुआ 2025 का साल?
CM Nitish Kumar hijab controversy
हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें;3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ FIR
Darul Uloom Deoband News
दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों को इन क्लास में नहीं मिलेगी एडमिशन
Manickam Tagore on RSS
"RSS की नफरत सड़कों पर", गाजियाबाद तलवार कांड पर मणिकम टैगोर का तीखा हमला