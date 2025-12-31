अजमेर शरीफ से उठा अमन का पैगाम, उलेमा ने मजहबी नफरत के खिलाफ छेड़ी देशव्यापी मुहिम

Ajmer Sharif Dargah News: देश में बढ़ती दहशतगर्दी और मजहबी नफरत के खिलाफ अब मुस्लिम उलेमा मैदान में उतर आए हैं. इसका आगाज राजस्थान के अजमेर की पाक जमीन से किया गया और एक बड़ी और संगठित मुहिम की शुरुआत का ऐलान किया गया है. यह मुहिम ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल की जानिब से शुरू की जा रही है, जिसे देशभर में चलाने का फैसला लिया गया है.

इस मुहिम का ऐलान मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से किया गया. मुहिम का मकसद दहशतगर्दी और मजहबी नफरत के खिलाफ समाज में अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देना है. उलेमा का कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज के 'पैगाम-ए-इंसानियत' के जरिए नफरत फैलाने वालों को मोहब्बत और भाईचारे का सबक सिखाया जाएगा.

इस मौके पर बड़ी संख्या में उलेमा एक साथ नजर आए और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया. काउंसिल के कौमी सदर मोहम्मद हाशिम अशरफी ने इस मुहिम की विस्तृत जानकारी दी. मोहम्मद हाशिम अशरफी ने बताया कि राजस्थान में इसके लिए एक स्टेट कमेटी भी गठित कर दी गई है. इस स्टेट कमेटी में मौलाना फजल हक को सरपरस्त नियुक्त किया गया है, जबकि हशरूद्दीन पठान को सूबाई सदर बनाया गया है.

मोहम्मद हाशिम अशरफी ने बताया कि यह कमेटी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में 'अमन का कारवां' मिशन पर काम करेगी. इसके तहत अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर उलेमा लोगों को शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देंगे. उन्होंने कहा कि इस मुहिम के जरिए 'पैगाम-ए-गरीब नवाज' को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

इसके अलावा काउंसिल की ओर से 'मिशन-ए-गरीब नवाज हफ्ता' मनाने का भी फैसला लिया गया है. इस दौरान ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम, तरबियत, सब्र, तकवा और तसव्वुफ के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. उलेमा इस हफ्ते के दौरान मजहबी और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम अमन, इंसानियत और भाईचारे का मजहब है.

मौलाना फजल हक ने इस मौके पर कहा कि तमाम उलेमा-ए-इकराम ने यह अहद लिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ देशभर में एक खास मुहिम चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि उलेमा समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर अमन, चैन और खुशहाली का पैगाम देंगे और नफरत फैलाने वाली सोच का डटकर मुकाबला करेंगे.

