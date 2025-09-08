Akhilesh Yadav से मुस्लिम उलेमाए इकराम की मुलाकात का क्या है मकसद? डिटेल

Muslim News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुस्लिम उलेमा के एक डेलिगेशन ने मुलाकात की है.य इस डेलिगेशन में बिजनौर जिले की विधानसभा नूरपुर, चांदपुर, धामपुर, नहटौर, बढ़ापुर समेत कई इलाकों के उलेमा मौजूद थे.

क्या है इस मुलाकात का मतलब?

इस खास मुलाकात को गैर-राजनीतिक मुलाकात बताया जा रहा है, जबकि कई जानकारों का कहना है कि यह मुलाकात 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है. अचानक उलेमा की यह मुलाकात चर्चा का बायस बन गई है और सोशल मीडिया पर लोगों की राय सामने आने लगी है.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त शिकस्त

बता दें, लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया था. खास बात यह थी कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी. समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की थी, वहीं बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली थी. इसके साथ ही कांग्रेस को 6 और अन्य को चार सीटें मिली थी. उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं.

2027 यूपी विधानसभा चुनाव

माना जा रहा है कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान धर्मनिरपेक्ष गठबंधन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उलेमा ने उलेमा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों की आवाज़ हर मोड़ पर उठाएंगे, उलेमा ने भी इस मुलाकात पर खुशी जताई है.

डेलिगेशन में कौन-कौन था शामिल?

इस डेलिगेशन में मौलाना मुहम्मद कामिल, मुफ्ती मुहम्मद रियाज, मौलाना मुहम्मद नफीस, मौलाना मुहम्मद शमशेर मजाहेरी, मुफ्ती जुबैर अहमद, मुफ्ती मुहम्मद साजिद, मुफ्ती मुहम्मद आमिर, मौलाना मुहम्मद अकील, मुफ्ती मुहम्मद अनस, मौलाना मुहम्मद मुख्तियार, मौलाना मुहम्मद गुफरान, कारी मुहम्मद हाशिम, कारी मुहम्मद दानिश, मुफ्ती मुहम्मद जुबैर, मौलाना मुहम्मद वसीम, मौलाना मुहम्मद सलमान, मौलाना मुहम्मद साद, मुहम्मद जुबैर आदिश शामिल थे.