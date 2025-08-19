बीजेपी को मुस्लिम नामों से आ रही 'गुलामी की बू'; शाहजहांपुर के बाद मऊ- आजमगढ़ के नामों से मचा हंगामा
बीजेपी को मुस्लिम नामों से आ रही 'गुलामी की बू'; शाहजहांपुर के बाद मऊ- आजमगढ़ के नामों से मचा हंगामा

BJP Obsession with Renaming Muslim Named Places: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नामों वाले जिलों के नाम बदलने की मांग को लेकर राजनीति फिर तेज हो गई है. उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग करते हुए इसे गुलामी की निशानी बताया, तो वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ का नाम बदलने की भी वकालत की.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:50 PM IST

बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती और केतकी सिंह
Uttar Pradesh News Today: जब बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना हो, तो नाम बदलो अभियान हमेशा मददगार साबित होता है. बीजेपी नेताओं को इन दिनों फिर से नामों में गुलामी की गंध आने लगी है. इस बार निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के वो जिले, जिनके नाम मुस्लिम लगते हैं. इसके बाद प्रदेश में सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया.

बता दें, उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम बदलने की मांग एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मांग उठाई है बीजेपी की फायरब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने. उन्होंने शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की बात कही है. उमा भारती ने 'शाहजहांपुर' नाम को गुलामी की निशानी बताई है.

उमा भारती को शाहजहांपुर नाम से आती है बू

उमा भारती बरेली जिले के आंवला क्षेत्र में आयोजित अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब वह यहां आ रही थीं तो रास्ते में उन्हें 'शाहजहांपुर' नाम पढ़ने को मिला, इसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा कि "इस नाम में गुलामी की बू आती है और मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे बदलें. मैं ये नाम दोबारा सुनना नहीं चाहती हूं."

उमा भारती से आगे निकलीं केतकी सिंह

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नाम बदलने की मांग के बाद बीजेपी के कई नेता एक्टिव हो गए. फिर क्या था आनन फानन में बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह, उमा भारती से एक दो कदम और आगे बढ़ गईं. बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सिर्फ शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों के नाम भी बदलने की मांग कर दी है.

केतकी सिंह ने कहा, "जब मैं लखनऊ आती हूं तो मुझे बागी बलिया की पहचान दी जाती है, तो क्या मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी असली पहचान मेरे गांव, मेरी सोच, मेरे पूर्वजों और संस्कृति से होती है?" उन्होंने आगे कहा कि गाजीपुर में 'सैयद गाजी साहब' के नाम पर हिंदू-मुस्लिम एकता की बात होती है, जैसे अकबर को 'महान' कहा जाता है. 

गाजीपुर को लेकर की ये मांग

बलिया विधायक केतकी सिंह ने यह भी कहा कि गाजीपुर का नाम महर्षि हमदगनी या महर्षि गौतम जैसे ऋषियों से भी जोड़ा जाना चाहिए. केतकी सिंह का कहना है कि "गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ के नाम बदलने से इतिहास सुधरेगा, भविष्य मजबूत होगा और हमारी अगली पीढ़ी को अपने गौरवशाली पूर्वजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा."

