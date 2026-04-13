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Zee SalaamIndian Muslimउमर खालिद ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, क्या इससे बदल जाएगा जज का फैसला?

उमर खालिद ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, क्या इससे बदल जाएगा जज का फैसला?

Umar Khalid in Open Court Hearing: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की. सीनियर वकील कपिल सिब्बल के जरिये दाखिल इस याचिका में ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या "ओपन कोर्ट" में सुनवाई से लगभग 6 साल से जेल में बंद उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया? 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:45 PM IST

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फाइल फोटो
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Open Court Hearing: दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने सोमवार (13 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत से जुड़े पुराने फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इस याचिका में उनके वकील कपिल सिब्बल की ओर से एक खास मांग रखी गई है कि इस मामले की सुनवाई "ओपन कोर्ट" यानी खुली अदालत में की जाए. 

इसके बाद यह सवाल चर्चा में आ गया है कि ओपन कोर्ट क्या होता है और क्या इससे किसी आरोपी को जमानत मिलने की संभावना पर असर पड़ता है. कई लोगों यह भी जानना चाहते हैं कि "ओपन कोर्ट" में सुनवाई के बाद बीते 13 सितंबर 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी? इन सभी सवालों को समझे हैं. सबसे पहले जानते हैं कि क्या है "ओपन कोर्ट"?

ओपन कोर्ट क्या होता है?
दरअसल, ओपन कोर्ट का मतलब है ऐसी अदालत जहां सुनवाई आम लोगों और मीडिया के लिए खुली होती है. यानी कोई भी शख्स सीमित सुरक्षा जांच के बाद कोर्ट रूम में बैठकर केस की सुनवाई देख सकता है और कार्यवाही सुन सकता है. इसका मकसद न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है ताकि लोग यह देख सकें कि अदालत में फैसला कैसे और किन आधारों पर लिया जा रहा है.

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भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को यह दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है. इसी विचार को ओपन कोर्ट की अवधारणा मजबूत करती है. साल 1966 में नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, साल 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम केस, साल 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन बनाम सेबी केस, साल 2017 में संतिनी बनाम विजय वेंकटेश और साल 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे मामलों में ओपन कोर्ट में सुनवाई के भारतीय न्याय व्यवस्था में अहम पड़ाव हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी, मेल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश!

क्या हर केस ओपन कोर्ट में ही चलता है?
आम तौर पर भारत में ज्यादातर मामलों की सुनवाई ओपन कोर्ट में ही होती है. चाहे वह आपराधिक मामले हों या दीवानी मुकदमे, सामान्य परिस्थितियों में कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होती है. कोर्ट रूम में मौजूद कोई भी शख्श, अगर जगह उपलब्ध हो तो सुनवाई देख सकता है या सुन सकता है 

हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में अदालत बंद कमरे में यानी "इन कैमरा" सुनवाई का आदेश दे सकती है. यह तब किया जाता है जब मामला संवेदनशील हो, जैसे यौन अपराध से जुड़े केस, नाबालिगों से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे या जब गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो. ऐसे मामलों में अदालत जनता को बाहर रखने का फैसला ले सकती है.

कानून क्या कहता है?
भारत में ओपन कोर्ट की व्यवस्था कानून में साफतौर पर जिक्र किया गया है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के तहत यह माना जाता है कि अदालत की सुनवाई आम तौर पर सार्वजनिक होगी. इसी तरह दीवानी मामलों में भी यही सिद्धांत लागू होता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे और किसी भी तरह की गोपनीयता से गलतफहमी या संदेह न पैदा हो. संविधान के ऑर्टिकल 21 के तहत भी निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की प्रक्रिया को सुरक्षित माना गया है, जिसमें पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

क्या ओपन कोर्ट से मिल सकती है उमर खालिद को जमानत?
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ओपन कोर्ट में सुनवाई होने से उमर खालिद को जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ज्ञान रंजन मिश्रा कहते हैं कि ओपन कोर्ट का संबंध सीधे तौर पर जमानत या फैसले से नहीं होता है. यह सिर्फ सुनवाई की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का तरीका है. उन्होंने कहा कि "जमानत देने या न देने का फैसला अदालत सबूतों, कानून और केस की परिस्थितियों के आधार पर करती है. ओपन कोर्ट सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक हो और उस पर भरोसा कायम रहे."

उमर खालिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में यह मांग की गई है कि सुनवाई खुली अदालत में हो ताकि पूरी प्रक्रिया जनता के सामने पारदर्शी तरीके से चले. यह मांग न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठाई गई है, न कि सीधे जमानत की मांग से जुड़ी हुई है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा और यह तय करेगा कि सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी या नहीं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को अहम सुनवाई करेगा. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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