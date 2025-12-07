तकनीकी खामियों के बीच UMEED पोर्टल पर फाइनल डेटा लॉक, जानें कितनी वक्फ संपत्तियां हुई रिजेक्ट?

UMEED Central Portal Closed: वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के नाम पर केंद्र सरकार के जरिये तैयार किए गए UMEED सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया अब ऑफिशियली बंद हो गई है. यह पोर्टल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के जरिये 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और 6 दिसंबर 2025 को इसकी छह महीने की समयसीमा पूरी हो गई. यह प्रक्रिया UMEED अधिनियम 1995 और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के आधार पर पूरी की गई.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मुताबिक, जैसे-जैसे अंतिम समय सीमा नजदीक आती गई, UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग में तेजी देखने को मिली. इस दौरान कई रिव्यू मीटिंग्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप और सचिव स्तर पर हस्तक्षेप किए गए, जिसके चलते आखिरी घंटों में अपलोड की संख्या में खासा इजाफा देखा गया. मंत्रालय के जरिये जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल 5,17,040 वक्फ संपत्तियों की एंट्री पोर्टल पर शुरू की गई. इनमें से 2,16,905 संपत्तियों को अधिकारियों के जरिये मंजूरी मिल गई, जबकि 2,13,941 संपत्तियां मेकर्स की ओर से जमा हुईं और अब भी प्रक्रिया में हैं. वहीं, जांच के दौरान 10,869 संपत्तियों को खारिज कर दिया गया.

यूपी में रजिस्टर्ड की गई सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति

वक्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सबसे ज्यादा संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज कराईं. यहां कुल 86,345 संपत्तियां को रजिस्टर्ड किया गया है. इसी बोर्ड में अपलोडिंग के लिए शुरू की गई संपत्तियों की संख्या 10,110 रही, जो देश में सबसे ज्यादा है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय स्तर की कवायद के लिए लगातार ट्रेनिंग और वर्कशॉप का आयोजन किया. दिल्ली में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप भी की गई ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को अपलोडिंग प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जा सके.

वक्फ रजिस्ट्रेशन में आ रही काफी दिक्कतें

तकनीकी और प्रशासनिक टीमों अलग-अलग राज्यों में तैनात किया गया. देशभर में 7 जोनल बैठकें आयोजित की गईं और मंत्रालय कार्यालय में एक विशेष हेल्पलाइन भी चलाई गई, जिससे अपलोड से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार ने पोर्टल लॉन्च होने के बाद से अब तक 20 से ज्यादा समीक्षा बैठकें कीं और राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को सही समय पर वक्फ संपत्तियों के डेटा अपलोड करने के लिए लगातार मार्गदर्शन और मॉनिटरिंग की. हालांकि, इसके बावजूद पोर्टल में काफी तकनीकी खामियां देखी गईं. अक्सर मुतवल्लियों ने पोर्टल के स्लो चलने समेत कई दिक्कतें सामने आने का जिक्र किया है.

