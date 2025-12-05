Advertisement
UMEED Portal पर वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने की आज आखिरी तारीख, 70% एंट्री अभी भी बाकी

UMEED Portal: वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेश में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. अभी तक 30-35 फीसद प्रोपर्टीज ही रजिस्टर हो पाई हैं. वेस्ट बंगाल में तो केवल 12 फीसद प्रोपर्टीज ही रजिस्टर हो पाई हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 11:26 AM IST

UMEED Portal: वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने की आखिरी तारीख आज यानी 5 दिसंबर है. अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी वाले राज्य  उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में केवल 10-35 फीसद प्रॉपर्टीज ही रजिस्टर हो पाई हैं. लोगों का कहना है कि वक्फ पोर्टल चलने में काफी दिक्कत हो रही है. कई बार पूरा-पूरा दिन पोर्टल नहीं खुल पाता है. यही, वजह है कि प्रॉपर्टी अपलोड नहीं हो पा रही है. 

पंजाब का बेहतर प्रदर्शन

पंजाब में वक्फ प्रोपर्टीज की जगह वक्फ एस्टेट्स रजिस्टर किए जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक यहां 80 फीसद से ज्यादा प्रोपर्टीज को अपलोड किया जा चुका है. 

क्या है उत्तर प्रदेश का हाल?

उत्तर प्रदेश में केवल 35 फीसद वक्फ जमीनें ही रजिस्टर की गई हैं. यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1.26 वक्फ की जमीन हैं, जिनमें से लगभग 45,574 प्रोपर्टी रजिस्टर हुई हैं. वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 15,386 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 2,909 रजिस्टर की गई हैं.

क्या पेश आ रही है दिक्कतें?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि कई प्रॉपर्टीज सदियों पुरानी हैं, जिनके दस्तावेज़ मौजूद नहीं हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में दर्ज वक्फ की जमीन के कागज आखिर कहां से मिलेंगे. वह राजस्व विभाग में रजिस्टर है, लेकिन पोर्टल दाखिल खारिज या फिर रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ मांग रहा है. 

पश्चिम बंगाल का क्या है हाल?

पश्चिम बंगाल में केवल 12 फीसद प्रोपर्टीज ही रजिस्टर की गई है. लोगों को यहां तकनीकी और भाषाई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  80480 वक्फ संपत्तियों में से सिर्फ 10000 रजिस्टर की गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां गांव के इलाकों में मुतवल्ली तकनीकी जानकारियों से महरूम है. पोर्टल अंग्रेजी में है, ज्यादातर मुतवल्ली इंग्लिश नहीं जानते हैं.

कर्नाटक में क्या हैं हालात?

कर्नाटक में 10 फीसद ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है. यहां सर्वर बार बार क्रैश हो रहा है. 65242 वक्फ संपत्तियों में से सिर्फ 6000 अपलोड की गई हैं. जानकारी के मुताबिक पोर्टल अचानक क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से अपलोड करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं.

कई सांसदों और नेताओं ने मांग की है कि वक्फ प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए. यूपी में लगभग 70 फीसद प्रोपर्टीज रजिस्टर नहीं हैं, सर्वर डाउन हो जाता है बार-बार, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Umeed Portalmuslim newsWaqf properties

