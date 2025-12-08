Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3033694
Zee SalaamIndian Muslim

UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?

Waqf Property Registration on UMEED Portal: देशभर में करीब 8 से 8.8 लाख वक्फ संपत्तियों में से सिर्फ 2.16 लाख का ही UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जा सका है. कई राज्यों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. डेडलाइन खत्म होने के बाद अब मुतवल्ली वक्फ ट्रिब्यूनल्स से राहत की उम्मीद कर रहे हैं. वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में कर्नाटका पहले नंबर पर है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:46 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Waqf Properties Registration: केंद्र सरकार ने 6 जून 2024 को देश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और निगरानी करने के लिए 'UMEED पोर्टल' लॉन्च किया था. हालांकि, पोर्लट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुतवल्लियों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा. इस दौरान कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट से उन्हें झटका लगा.

'UMEED पोर्टल' लॉन्च होने के बाद 6 महीने बाद यानी 6 दिसंबर को इसे बंद कर दिया. इसकी वजह है से मुस्लिम मुतवल्लियों को काफी भागदौड़ का सामना करना पड़ा.  6 महीना बीतने के बावजूद UMEED पोर्टल पर अब तक सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्टर्ड किया जा सका है. देशभर में कुल करीब 8 से 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. वक्फ बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की समयसीमा शनिवार (6 दिसंबर) रात खत्म हो चुकी है और अब वे ट्रिब्यूनल्स का रुख करेंगे.

सरकारी डेटा के मुताबिक, UMEED वेबसाइट पर अब तक 5.17 लाख आवेदन जमा हुए थे, जिनमें से 10,872 आवेदन खारिज कर दिए गए. कर्नाटक ने वक्फ रजिस्ट्रेशन में देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां 65,242 में से 52,917 संपत्तियों (81 फीसदी) का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है. जम्मू-कश्मीर में 25,046 (77 फीसदी), पंजाब में 24,969 (90 फीसदी) और गुजरात में 24,133 (61 फीसदी) संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. बंगाल में कुल 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 716 (0.89 फीसदी) का रजिस्ट्रेशन हो पाया है. बताया गया कि महीनों तक राज्य की TMC सरकार ने वक्फ (संशोधन) एक्ट को लागू करने से इंकार कर दिया था, हालांकि पिछले हफ्ते वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे.

उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की 789 (5 फीसदी) और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 12,982 (11 फीसदी) संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो सका है. बिहार के अलावा यूपी एकमात्र राज्य है, जहां सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड अलग-अलग हैं. महाराष्ट्र में 36,700 में से 17,971 (48 फीसदी) वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 6 जून को UMEED पोर्टल की शुरुआत की थी. विवादित वक्फ (संशोधन) एक्ट के तहत लाए गए इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों को केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस में शामिल करना, जियो टैगिंग और दस्तावेजीकरण के जरिए इन्हें सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन प्रदान करना है.
 
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा था कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन समय से नहीं हो पाया है, उन पर तीन महीने तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. ऐसे में वे अपने-अपने राज्यों के वक्फ ट्रिब्यूनल्स से अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं, जिन्हें विस्तार देने का अधिकार है. देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं. यहां कुल 2.4 लाख संपत्तियां दर्ज हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में 80,480, पंजाब में 75,511, तमिलनाडु में 66,092 और कर्नाटक में 65,242 वक्फ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: इस्लाम में हराम...फिर भी जारी है हर्ष फायरिंग! मेरठ, अररिया के बाद बरेली में गई बेकसूर की जान

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Waqf propertyUmeed Portalmuslim news

Trending news

Modi Aurangzeb Gujarat Connection
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से क्या था औरंगज़ेब का सम्बन्ध; चौंका देगा ये तथ्य
Waqf property
UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?
Uttar Pradesh news
इस्लाम में हराम...फिर भी हर्ष फायरिंग जारी! मेरठ के बाद बरेली में बेकसूर की गई जान
Arun Govil on Madrassa CCTV
'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों में लगने चाहिए CCTV कैमरे, जानें तर्क
Syed Asim Waqar on Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना की पार्टी में महाभारत! BNP गुटों में झड़प, 10 समर्थक घायल
Bareilly
Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत
Indigo Flight Cancel
थकान, भूख और घर जाने का इंतजार; दिल्ली एयरपोर्ट पर दो दिन से बेबस बैठे हज यात्री
Bareilly
Bareilly: मौलाना तौकीर की बढ़ी मुश्किलें, 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
JDU MP on Babri Masjid Construction
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ हैं नीतीश कुमार के सांसद, कही बड़ी बात