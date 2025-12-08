UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?

Waqf Properties Registration: केंद्र सरकार ने 6 जून 2024 को देश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और निगरानी करने के लिए 'UMEED पोर्टल' लॉन्च किया था. हालांकि, पोर्लट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुतवल्लियों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा. इस दौरान कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट से उन्हें झटका लगा.

'UMEED पोर्टल' लॉन्च होने के बाद 6 महीने बाद यानी 6 दिसंबर को इसे बंद कर दिया. इसकी वजह है से मुस्लिम मुतवल्लियों को काफी भागदौड़ का सामना करना पड़ा. 6 महीना बीतने के बावजूद UMEED पोर्टल पर अब तक सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्टर्ड किया जा सका है. देशभर में कुल करीब 8 से 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. वक्फ बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की समयसीमा शनिवार (6 दिसंबर) रात खत्म हो चुकी है और अब वे ट्रिब्यूनल्स का रुख करेंगे.

सरकारी डेटा के मुताबिक, UMEED वेबसाइट पर अब तक 5.17 लाख आवेदन जमा हुए थे, जिनमें से 10,872 आवेदन खारिज कर दिए गए. कर्नाटक ने वक्फ रजिस्ट्रेशन में देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां 65,242 में से 52,917 संपत्तियों (81 फीसदी) का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है. जम्मू-कश्मीर में 25,046 (77 फीसदी), पंजाब में 24,969 (90 फीसदी) और गुजरात में 24,133 (61 फीसदी) संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है.

पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. बंगाल में कुल 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 716 (0.89 फीसदी) का रजिस्ट्रेशन हो पाया है. बताया गया कि महीनों तक राज्य की TMC सरकार ने वक्फ (संशोधन) एक्ट को लागू करने से इंकार कर दिया था, हालांकि पिछले हफ्ते वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे.

उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की 789 (5 फीसदी) और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 12,982 (11 फीसदी) संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो सका है. बिहार के अलावा यूपी एकमात्र राज्य है, जहां सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड अलग-अलग हैं. महाराष्ट्र में 36,700 में से 17,971 (48 फीसदी) वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 6 जून को UMEED पोर्टल की शुरुआत की थी. विवादित वक्फ (संशोधन) एक्ट के तहत लाए गए इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों को केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस में शामिल करना, जियो टैगिंग और दस्तावेजीकरण के जरिए इन्हें सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन प्रदान करना है.



अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा था कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन समय से नहीं हो पाया है, उन पर तीन महीने तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. ऐसे में वे अपने-अपने राज्यों के वक्फ ट्रिब्यूनल्स से अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं, जिन्हें विस्तार देने का अधिकार है. देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं. यहां कुल 2.4 लाख संपत्तियां दर्ज हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में 80,480, पंजाब में 75,511, तमिलनाडु में 66,092 और कर्नाटक में 65,242 वक्फ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं.

