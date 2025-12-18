Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044962
Zee SalaamIndian Muslim

UMEED Portal पर फिर से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जारी की गईं नई गाइडलाइंस

UMEED Portal Open Again: उम्मीद पोर्टल फिर फिर से शुरू हो गया है. लोग 15 फरवरी तक उम्मीदवार पर वक्फ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद लिस्टेड प्रॉपर्टीज की डिटेल चेक की जाएगी और फिर 5 जून तक इनका अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 18, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

UMEED Portal पर फिर से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जारी की गईं नई गाइडलाइंस

UMEED Portal Open Again: बुधवार को UMEED पोर्टल फिर से शुरू हो गया है, अभी करीब यूपी में 50,000 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रस्टियों को रमजान महीने से पहले 15 फरवरी तक पोर्टल पर सभी डिटेल्स अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बोर्ड की तरफ से नियुक्त चेकर्स 5 अप्रैल तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज की डिटेल्स चेक करेंगे. बोर्ड के अधिकारी 5 जून तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज को अप्रूव करेंगे.

पोर्टल को फिर से किया लॉन्च

ज्ञात हो कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गुजारिश पर, यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने 28 दिसंबर के अपने आदेश में UMEED पोर्टल पर एंडोमेंट डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन का टाइम छह महीने बढ़ा दिया था, जिसके अनुपालन में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार, 17 दिसंबर को पोर्टल को फिर से लॉन्च किया है.

नई गाइडलाइंस की गईं जारी

पोर्टल के दोबारा लॉन्च होने के बाद, बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फारूकी ने बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की और नई गाइडलाइंस जारी की हैं. बोर्ड के CEO मासूम अली सरवर के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस में सभी ट्रस्टी, मैनेजमेंट कमेटियां और वक्फ शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या दिया है वक्फ बोर्ड अधिकारियों ने निर्देश

वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे रमजान के महीने से पहले 15 फरवरी, 2026 तक UMEED पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स रजिस्टर करें, जिसे बोर्ड के जरिए नियुक्त अधिकारी 15 अप्रैल तक चेक और वेरिफाई करेंगे.

इन लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई

इस बीच, बोर्ड के अधिकारी 5 जून, 2026 तक पोर्टल पर लिस्टेड वक्फ को मंजूरी दे सकेंगे. गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 61 के तहत तय समय तक वक्फ प्रॉपर्टीज अपलोड न करने वाले ट्रस्टी, मैनेजमेंट कमेटियों और वक्फ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एक्ट की धारा 61 (5) के तहत, पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स अपलोड न करने वालों के लिए छह महीने तक की जेल और 20,000 रुपये से 100,000 रुपये तक के जुर्माने की बात की गई है.

यह भी निर्देश दिया गया है कि वक्फ अधिकारी खुद या किसी जन सुविधा केंद्र के जरिए पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स रजिस्टर करें. बोर्ड ने कोई फीस तय नहीं की है, लेकिन जिम्मेदार लोग पोर्टल पर डेटा अपलोड करने वाले ऑपरेटर को सही कीमत देकर अपना काम कर सकते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Umeed Portalmuslim newshindi news

Trending news

Uttarakhand
Uttarakhand एंटी कनवर्जन बिल को राज्यपाल ने भेजा वापस, जानें क्या रही वजह?
bihar
Nawada: मॉब लिचिंग में मारे गए अतहर हुसैन को मिलेगा इंसाफ, अरशद मदनी का बड़ा ऐलान
aligarh news
UP: ‘अजान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए', मस्जिद के पास हिंदू संगठन से जुड़ी महिला की धमकी
Houthis
मज़बूती से खड़े हों दुनिया भर के मुसलमान, US में Quran की तौहीन पर भड़के हूति नेता
gaza
Gaza में फिर खराब हुआ माहौल, इजराइली मोर्टार ने कई को किया घायल
Omar Abdullah on India Pakistan relations
‘जब तक दिल्ली जैसी सोच…’ पाकिस्तान से रिश्तों पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान
nitish kumar
CM Nitish ने जिस मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, अब उसने लिया बड़ा फैसला
Murshidabad Babri Masjid Donation
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा
Bangladesh news
ढाका में हाई कमीशन की ओर मार्च पर रोक, भारत ने बांग्लादेशी दूत को किया तलब
Bihar News
दरभंगा से मधुबनी तक विजिलेंस रेड, Bihar PDD इंजीनियर अंसारुल हक पर गिरी गाज