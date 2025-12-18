UMEED Portal पर फिर से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जारी की गईं नई गाइडलाइंस

UMEED Portal Open Again: उम्मीद पोर्टल फिर फिर से शुरू हो गया है. लोग 15 फरवरी तक उम्मीदवार पर वक्फ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद लिस्टेड प्रॉपर्टीज की डिटेल चेक की जाएगी और फिर 5 जून तक इनका अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा.
UMEED Portal Open Again: बुधवार को UMEED पोर्टल फिर से शुरू हो गया है, अभी करीब यूपी में 50,000 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रस्टियों को रमजान महीने से पहले 15 फरवरी तक पोर्टल पर सभी डिटेल्स अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बोर्ड की तरफ से नियुक्त चेकर्स 5 अप्रैल तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज की डिटेल्स चेक करेंगे. बोर्ड के अधिकारी 5 जून तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज को अप्रूव करेंगे.
ज्ञात हो कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गुजारिश पर, यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने 28 दिसंबर के अपने आदेश में UMEED पोर्टल पर एंडोमेंट डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन का टाइम छह महीने बढ़ा दिया था, जिसके अनुपालन में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार, 17 दिसंबर को पोर्टल को फिर से लॉन्च किया है.
पोर्टल के दोबारा लॉन्च होने के बाद, बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फारूकी ने बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की और नई गाइडलाइंस जारी की हैं. बोर्ड के CEO मासूम अली सरवर के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस में सभी ट्रस्टी, मैनेजमेंट कमेटियां और वक्फ शामिल हैं.
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे रमजान के महीने से पहले 15 फरवरी, 2026 तक UMEED पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स रजिस्टर करें, जिसे बोर्ड के जरिए नियुक्त अधिकारी 15 अप्रैल तक चेक और वेरिफाई करेंगे.
इस बीच, बोर्ड के अधिकारी 5 जून, 2026 तक पोर्टल पर लिस्टेड वक्फ को मंजूरी दे सकेंगे. गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 61 के तहत तय समय तक वक्फ प्रॉपर्टीज अपलोड न करने वाले ट्रस्टी, मैनेजमेंट कमेटियों और वक्फ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.
एक्ट की धारा 61 (5) के तहत, पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स अपलोड न करने वालों के लिए छह महीने तक की जेल और 20,000 रुपये से 100,000 रुपये तक के जुर्माने की बात की गई है.
यह भी निर्देश दिया गया है कि वक्फ अधिकारी खुद या किसी जन सुविधा केंद्र के जरिए पोर्टल पर वक्फ की डिटेल्स रजिस्टर करें. बोर्ड ने कोई फीस तय नहीं की है, लेकिन जिम्मेदार लोग पोर्टल पर डेटा अपलोड करने वाले ऑपरेटर को सही कीमत देकर अपना काम कर सकते हैं.