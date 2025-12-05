Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3029914
Zee SalaamIndian Muslim

UMEED Portal पर WAQF Registration का टाइम 3 महीने बढ़ा, मुसलमानों ने ली राहत की सांस

UMEED Portal: उम्मीद पोर्टल पर वक्फ रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में इजाफा हो गया है. सरकार ने अपनी जमीनों को रजस्टर कराने की तारीख को तीन महीनों और आगे बढ़ा दिया है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

UMEED Portal पर WAQF Registration का टाइम 3 महीने बढ़ा, मुसलमानों ने ली राहत की सांस

UMEED Portal: उम्मीद पोर्टल पर मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख में तीन महीनों का इजाफा कर दिया है. जिसको लेकर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है और वह भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनन की डेट बढ़ी

ज्ञात हो कि अभी तक देश भर में लगभग 70 फीसद वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं पाई थीं. लोगों को सर्वर डाउन की शिकायत कर रहे थे और इसके साथ ही उन्हें अलग-अलग तरह की समस्याएं पेश आ रही थीं. मुस्लिम उलेमा लंबे वक्त से सरकार से गुहार लगा रहे थे कि वह उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दें, क्योंकि काफी लोग पोर्टल में आ रही समस्याओं की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं.

UMEED पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनन के लिए लगी थी लंबी कतारें

आज पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी. ऐसे में सेंटर्स के बाहर लंबी कतारेंं देखने को मिल रही थीं. इसी लखनऊ में सुन्नी वर्क बोर्ड के दफ्तर में जो लोग अपनी संपत्ति रजिस्टर करने के लिए आए थे, उन्होंने जिस वक्त ये खबर सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली. उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन महीने की राहत देकर बड़ा काम किया है. अब हम आसानी से अपनी जमीनों को उम्मीद पोर्टल पर चढ़वा पाएंगे. हम लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए दिन रात लगे हुए थे. कुछ लोगों का कहना था कि दिन में कई बार सर्वर नहीं चल पाता था, ऐसे में रातों को लोग बैठ कर रजिस्ट्रेशनन करा रहे थे.

किस राज्य में कितने रजिस्ट्रेशनन

रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी केवल 35 फीसद वक्फ प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हो पाई थीं.  सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1.26 वक्फ की जमीन हैं, जिनमें से लगभग 45,574 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हैं. वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 15,386 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 2,909 रजिस्टर की गई हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Waqf registration deadlinemuslim newsUmeed Portal

Trending news

MLA Humayun Kabir BJP relations
बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का BJP से रहा है खास रिश्ता; लगे गंभीर आरोप
UAPA
क्या UAPA बना सरकार का हथियार? 4 साल में 10,440 केस दर्ज, हैरान कर देगा सजा का दर
Gaza News
कौन है हमास का दुश्मन अबू शबाब, जिसकी हत्या पर फिलिस्तीनियों ने बांटी मिठाइयां
Umeed Portal
UMEED Portal पर वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने की आज आखिरी तारीख, 70% एंट्री अभी भी बाकी
Arun Govil CCTV demand in Masjid Madarsa
मस्जिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग
India-Saudi Arabia
India-Saudi Arabia के बीच दोस्ती और होगी गहरी, सरकार बना रही है खास संसदीय ग्रुप
Sanjauli Mosque
Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?
ramnagar
Ramnagar: बीफ से भरी गाड़ी वाला झूठ फैलाने वाले शख्स को जेल; खूब हुआ इलाके में बवाल
Shaheen
16 साल से एसिड अटैक विक्टिम शाहीन को नहीं मिला इंसाफ, भड़के CJI, कह डाली बड़ी बात
mumbai
Mumbai के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद, मुस्लिम छात्राओं के सामने झुका प्रशासन