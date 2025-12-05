UMEED Portal पर WAQF Registration का टाइम 3 महीने बढ़ा, मुसलमानों ने ली राहत की सांस

UMEED Portal: उम्मीद पोर्टल पर मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख में तीन महीनों का इजाफा कर दिया है. जिसको लेकर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है और वह भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनन की डेट बढ़ी

ज्ञात हो कि अभी तक देश भर में लगभग 70 फीसद वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं पाई थीं. लोगों को सर्वर डाउन की शिकायत कर रहे थे और इसके साथ ही उन्हें अलग-अलग तरह की समस्याएं पेश आ रही थीं. मुस्लिम उलेमा लंबे वक्त से सरकार से गुहार लगा रहे थे कि वह उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दें, क्योंकि काफी लोग पोर्टल में आ रही समस्याओं की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं.

UMEED पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनन के लिए लगी थी लंबी कतारें

आज पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी. ऐसे में सेंटर्स के बाहर लंबी कतारेंं देखने को मिल रही थीं. इसी लखनऊ में सुन्नी वर्क बोर्ड के दफ्तर में जो लोग अपनी संपत्ति रजिस्टर करने के लिए आए थे, उन्होंने जिस वक्त ये खबर सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली. उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन महीने की राहत देकर बड़ा काम किया है. अब हम आसानी से अपनी जमीनों को उम्मीद पोर्टल पर चढ़वा पाएंगे. हम लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए दिन रात लगे हुए थे. कुछ लोगों का कहना था कि दिन में कई बार सर्वर नहीं चल पाता था, ऐसे में रातों को लोग बैठ कर रजिस्ट्रेशनन करा रहे थे.

किस राज्य में कितने रजिस्ट्रेशनन

रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी केवल 35 फीसद वक्फ प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हो पाई थीं. सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1.26 वक्फ की जमीन हैं, जिनमें से लगभग 45,574 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हैं. वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 15,386 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 2,909 रजिस्टर की गई हैं.