टेक्निकल गड़बड़ियों से जूझा UP शिया वक्फ बोर्ड; दस्तावेज तैयार, पर उम्मीद पोर्टल नहीं दे रहा साथ!

Uttar Pradesh Shia Waqf Board Property: उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर तय की गई है, लेकिन यूपी शिया वक्फ बोर्ड (UP Shia Waqf Board) के सामने समय की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. दो हफ्तों से भी कम समय रह गया है, जबकि महज 10 फीसदी संपत्तिया ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराई जा सकी हैं.

शिया वक्फ बोर्ड के अधीन उत्तर प्रदेश में कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या 8 हजार से भी ज्यादा है, जबकि अब तक सिर्फ 800 के करीब संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं. ऐसे में समय सीमा को लेकर बोर्ड के अधिकारी चिंता में हैं. शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि बोर्ड की टीम लगातार जिला-जिला जाकर वर्कशॉप आयोजित कर रही है.

रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग

अली जैदी ने कहा कि टीमों को ऑफिस में बैठाकर प्रतिदिन संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने का काम चल रहा है, लेकिन संपत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से यह काम तय समय के अंदर पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है. जैदी ने कहा कि 5 दिसंबर की डेडलाइन काफी कम है, इसलिए इसे कम से कम एक साल और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को आसानी से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके.

मदीना हादसे पर जताया बोर्ड ने जताया दुखा

इसके साथ ही अली जैदी ने सऊदी अरब में हुए हालिया दर्दनाक हादसे पर भी दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. बता दें, आज सोमवार (17 नवंबर) को तड़के मक्का से मदीना जा रही उमरा करने गए जायरीनों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई है. इसकी वजह से बस में आग लग गई. इस हादसे में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे.

'एक दिन में सिर्फ दो या तीन संपत्तियां हो रही रजिस्टर्ड'

वहीं, यूपी शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जीशान रिजवी ने भी पोर्टल पर संपत्ति दर्ज करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल की साइट काफी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से एक दिन में सिर्फ दो से तीन या अधिकतम चार संपत्तियां ही दर्ज हो पा रही हैं. रिजवी ने कहा कि टीम दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि 5 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां अपलोड हो सकें, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से काम की गति बेहद धीमी है.

जीशान रिजवी ने यह भी बताया कि कुछ वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली के कागज अभी उपलब्ध नहीं हैं या दस्तावेजों में कमी है, जिसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है. कई स्थानों पर स्थानीय स्तर की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर करने में समय लग रहा है. शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि अगर समय सीमा बढ़ा दी जाए तो सभी संपत्तियों को व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी दबाव के पोर्टल पर दर्ज किया जा सकेगा. बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में इसको पूरा करने में लगे हुए हैं.

