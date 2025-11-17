Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3008033
Zee SalaamIndian Muslim

टेक्निकल गड़बड़ियों से जूझा UP शिया वक्फ बोर्ड; दस्तावेज तैयार, पर उम्मीद पोर्टल नहीं दे रहा साथ!

Shia Waqf Board Property Registration on Ummeed Portal: उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर समय की कमी, तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अगले महीने 5 दिसंबर है, जबकि अभी तक सिर्फ 10 फीसदी संपत्तियों ही दर्ज हुई हैं. इसके बाद बोर्ड ने डेडलाइन एक साल बढ़ाने की मांग की है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:56 PM IST

Trending Photos

यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी
यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी

Uttar Pradesh Shia Waqf Board Property: उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर तय की गई है, लेकिन यूपी शिया वक्फ बोर्ड (UP Shia Waqf Board) के सामने समय की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. दो हफ्तों से भी कम समय रह गया है, जबकि महज 10 फीसदी संपत्तिया ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराई जा सकी हैं. 

शिया वक्फ बोर्ड के अधीन उत्तर प्रदेश में कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या 8 हजार से भी ज्यादा है, जबकि अब तक सिर्फ 800 के करीब संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं. ऐसे में समय सीमा को लेकर बोर्ड के अधिकारी चिंता में हैं. शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि बोर्ड की टीम लगातार जिला-जिला जाकर वर्कशॉप आयोजित कर रही है. 

रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग

अली जैदी ने कहा कि टीमों को ऑफिस में बैठाकर प्रतिदिन संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने का काम चल रहा है, लेकिन संपत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से यह काम तय समय के अंदर पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है. जैदी ने कहा कि 5 दिसंबर की डेडलाइन काफी कम है, इसलिए इसे कम से कम एक साल और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को आसानी से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

मदीना हादसे पर जताया बोर्ड ने जताया दुखा

इसके साथ ही अली जैदी ने सऊदी अरब में हुए हालिया दर्दनाक हादसे पर भी दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. बता दें, आज सोमवार (17 नवंबर) को तड़के मक्का से मदीना जा रही उमरा करने गए जायरीनों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई है. इसकी वजह से बस में आग लग गई. इस हादसे में 45 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे.

'एक दिन में सिर्फ दो या तीन संपत्तियां हो रही रजिस्टर्ड'

वहीं, यूपी शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जीशान रिजवी ने भी पोर्टल पर संपत्ति दर्ज करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल की साइट काफी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से एक दिन में सिर्फ दो से तीन या अधिकतम चार संपत्तियां ही दर्ज हो पा रही हैं. रिजवी ने कहा कि टीम दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि 5 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां अपलोड हो सकें, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से काम की गति बेहद धीमी है.

जीशान रिजवी ने यह भी बताया कि कुछ वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली के कागज अभी उपलब्ध नहीं हैं या दस्तावेजों में कमी है, जिसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है. कई स्थानों पर स्थानीय स्तर की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर करने में समय लग रहा है. शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि अगर समय सीमा बढ़ा दी जाए तो सभी संपत्तियों को व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी दबाव के पोर्टल पर दर्ज किया जा सकेगा. बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में इसको पूरा करने में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: Akhlaq Mob Lynching Case: कातिलों को बचाने का योगी सरकार का खतरनाक तर्क; पीड़ित पक्ष बोला "नहीं होने देंगे रिहाई"

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsUmmeed PortalUP Shia Waqf BoardUP Shia Waqf Propertymuslim news

Trending news

UP News
स्लो Ummeed Portal ने UP शिया वक्फ बोर्ड की बढ़ाई टेंशन, 90% संपत्ति नहीं हुई दर्ज
UP News
अखलाक के कातिलों को बचाने का सरकार का खतरनाक तर्क; मनमानी को बताया 'सामाजिक सद्भाव'!
Nigeria News
फिर हिला नाइजीरिया! बोर्डिंग स्कूल पर आतंकी हमला, 25 छात्राएं ले गए बंदूकधारी
UP News
रायबरेली में नफरत पर भारी पड़ी मोहब्बत; एक ही मंच पर हुआ हिंदू शादी-मुस्लिम निकाह
UP News
बिहार चुनाव में Congress-RJD को क्यों मिली हार? मौलाना शहाबुद्दीन ने बताई बड़ी वजह
jammu kashmir news
Delhi Blast का साइड इफेक्ट; कश्मीरी छात्रों में दहशत, JKSA ने PM मोदी से लगाई गुहार!
Madina Bus Accident
मदीना बस हादसे में 42 हाजियों की मौत से दुखी है ये मुस्लिम संगठन, मगफिरत की दुआ की
Bihar Election 2025
“पैसों से खरीदे गए वोट”, बिहार चुनाव 2025 पर मुस्लिम सांसद का गंभीर आरोप
Saudi arabia news
बीमार और कमजोर के लिए सऊदी सरकार ने बंद किया 'हज के दरवाजे': मुसलमान हुए नाराज!
Saudi bus accident
Saudi: जहां थम गई 42 लोगों की सांसें, वहीं शोएब की टूटती सांसों ने नहीं मानी हार