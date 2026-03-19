Umar Khalid Case: यूएन की रिपोर्ट से हड़कंप, हिरासत को बताया गैरकानूनी; BJP सरकार नहीं दे रही जवाब!

Umar Khalid Case: साल 2020 में देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में जल उठी. इस दंगे में दो 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हो गये. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कई मुस्लिम नौजवानों को सालों तक जेल से जमानत नहीं मिली. उन्हीं मुस्लिन नौजवानों में से एक हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद. वह बीते पांच सालों से बगैर ट्रायल जेल में बंद हैं.

उमर खालिद की रिहाई की मांग अक्सर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठती रही है. पांच साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के बाद अब मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा में है. इस बार संयुक्त राष्ट्र की एक वर्किंग कमेटी ने उनकी गिरफ्तारी और हिरासत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन (UNWGAD) के विशेषज्ञों की एक टीम ने साफ कहा है कि उमर खालिद की हिरासत "मनमाना" है. यह हिरासत उनके बुनियादी अधिकारों के इस्तेमाल का नतीजा है.

यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने दावा किया कि उमर खालिद को इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध, संगठन बनाने और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी जैसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया. ये सभी अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत सुरक्षित हैं.

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उमर खालिद को साल 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई थी, जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और शरजील इमाम के साथ उमर खालिद देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की आवाज बनकर उभरे थे. इस कानून में मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था.

2020 में दिल्ली पुलिस के जरिये गिरफ्तार किए जाने के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में हैं और उनकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी उनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है. इस पूरे मामले को ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (HRF) नाम की संस्था ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुरजोर तरीक से उठाया.

लगातार जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद बीते साल मार्च 2025 में HRF ने उमर खालिद की ओर से UNWGAD में याचिका दायर की, जिसमें उनकी हिरासत को कानूनी रूप से बेबुनियाद और भेदभावपूर्ण बताया गया. याचिका में कहा गया कि उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया.

HRF ने अपनी दलील में यह भी कहा कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. उमर खालिद के केस में अस्पष्ट कानूनी धाराओं को जोड़ा गया और ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्हें लंबे वक्त से हिरासत में रखा गया है. इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए यूएन वर्किंग ग्रुप ने भारत सरकार तक तय प्रक्रिया के तहत जवाब मांगा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.



"मकतूब मीडिया" की रिपोर्ट के मुताबिक, HRF की लीगल एंड रिसर्च ऑफिरस हन्नाह वॉन ने आरोप लगाया कि उमर खालिद की जांच से जुड़े अधिकारियों ने हजारों पन्नों के तथाकथित सबूत और 29 अलग-अलग आरोपों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि हिरासत वैध है. लेकिन यूएन की इस राय ने साफ कर दिया कि उमर खालिद की गिरफ्तारी का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था और न है.

यूएन एक्सपर्ट ने भारत सरकार से अपील की है कि उमर खालिद को तुरंत रिहा किया जाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुआवजा और अन्य राहत दी जाए. अब यह मामला सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकारों पर एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है.

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