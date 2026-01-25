Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3086175
Zee SalaamIndian MuslimUN में गूंजा असम में बंगाली मुसलमानों पर जुल्म का मुद्दा; BJP सरकार से मांगा जवाब!

UN में गूंजा असम में बंगाली मुसलमानों पर जुल्म का मुद्दा; BJP सरकार से मांगा जवाब!

UN on Muslim Discrimination Case in Assam: संयुक्त राष्ट्र की CERD कमेटी ने असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव पर गहरी चिंता जताई है. CERD ने NRC प्रक्रिया, जबरन बेदखली, नफरत भरे भाषण और प्रशासनिक खामियों को लेकर भारत सरकार से औपचारिक जवाब और डीटेल रिपोर्ट मांगी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:01 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Muslim Discrimination Case in India: भारत में मुसलमानों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव, हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. इसी कड़ी में असम से जुड़ा एक मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है, जहां बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार संस्था ने भारत सरकार से जवाब मांगा है.

संयुक्त राष्ट्र के नस्ली भेदभाव उन्मूलन से जुड़ी संस्था ने कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन (CERD) ने असम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ कथित नस्ली भेदभाव पर गहरी चिंता जताई है. कमेटी ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से औपचारिक जवाब तलब किया है.

CERD ने 19 जनवरी 2026 को जिनेवा से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि को पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि 21 मई 2025 को भेजे गए उसके पहले के पत्र के जवाब में भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी नाकाफी हैं. इससे पहले CRED ने असम के बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव और हिंसा का जिक्र किया था और इस मामले में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर जवाब मांगा था.

Add Zee News as a Preferred Source

कमेटी के मुताबिक, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया के दौरान बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को दस्तावेजों में मामूली कमी होने पर बाहर कर दिया गया. CERD ने कहा कि इस समुदाय को जबरन बेदखली, नफरत भरे भाषण और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के जरिये कथित रूप से बल प्रयोग जैसे हालातों का सामना करना पड़ा. 

CERD ने भारत सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लेकर दिए गए जवाब का संज्ञान लिया. सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून पात्र विदेशी नागरिकों को पंजीकरण या नेचुरलाइजेश के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता. हालांकि, UN की CERD की कमेटी का कहना है कि यह जवाब NRC अपडेट के दौरान हुए कथित भेदभाव से जुड़े गंभीर आरोपों को ठीक से स्पष्ट नहीं करता है.

कमेटी ने उन रिपोर्टों पर भी चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि NRC के दौरान दस्तावेज से जुड़ी अनियमितताओं, प्रशासनिक खामियों, वंशावली दस्तावेज हासिल करने में कठिनाइयों और सख्त सत्यापन मानकों की वजह से बंगाली भाषी मुसलमान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान असम सरकार ने बड़ी संख्या बंगाली भाषी मुसलमानों को NRC लिस्ट से बाहर कर दिया.  

CERD ने 'गैर-मुकामी रिहायशी' की कैटेगरी पर भी सवाल उठाया. कमेटी ने कहा कि इस कैटेगरी की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा मौजूद नहीं है, जिससे मनमाने फैसलों की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा कमेटी ने NRC अपडेट के दौरान फॉरेन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को निलंबित किए जाने, जबरन बेदखली और प्रभावित लोगों को किसी तरह की मुनासिब रिहाइस या मुआवजा न दिए जाने पर भी चिंता जताई है.

सीईआरडी ने 2024 के आम चुनावों के दौरान नफरत भरे भाषणों, हिंसा के लिए उकसाने और कथित हिंसक हमलों के मामलों पर भी ध्यान दिलाया है. कमेटी ने कहा कि इन आरोपों को लेकर भारत सरकार की ओर से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई. संयुक्त राष्ट्र की इस कमेटी ने नस्ली भेदभाव को रोकने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के आर्टिकल-1 के तहत भारत सरकार से मांग की है कि वह अपनी 20वीं और 21वीं संयुक्त आवधिक रिपोर्टों में इन सभी आरोपों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की डीटेल जानकारी पेश करे.

यह भी पढ़ें: Mirzapur: फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' की कथा पर संदेह क्यों?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Assam newsun newsMuslim Discrimination Casemuslim news

Trending news

Assam news
UN में गूंजा असम में बंगाली मुसलमानों पर जुल्म का मुद्दा; BJP सरकार से मांगा जवाब!
Tehran news
ईरान में प्रदर्शन की खौफनाक तस्वीर; उपद्रवियों को स्कूलों-मस्जिदों पर भी टूटा कहर
iran news
ट्रंप के US में ईरान से कनेक्शन पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने कैंसर की डॉक्टर को निकाला!
UP News
फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' की कथा पर संदेह क्यों?
muslim news
मोदी के 'मन की बात' में UAE प्रेसिडेंट का ज़िक्र; मुस्लिम देशों की जमकर की तारीफ
islam news
Opinion: मजहब के नाम पर जंग क्यों? जब क़ुरआन, बाइबिल, गीता का है एक ही संदेश
muslim news
बुल्ले शाह की मजार पर हिंदूवादियों का हमला, भारी तोड़ फोड़ से दहशत में अल्पसंख्यक!
Pakistani News
पांजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा, स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने सतनाम सिंह को दबोचा
Republic day Meat Ban Order
Odisha: गणतंत्र दिवस पर मीट दुकान बंद रखने का आदेश, लापरवाहों पर हो सकती है कार्रवाई
madhya pradesh news
MP News: दीनदयाल नगर में मस्जिद, हिन्दू संगठन नाराज़; हाउसिंग बोर्ड ने भी उठाये सवाल?