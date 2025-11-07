Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2991943
Zee SalaamIndian Muslim

UNO के लिए अब ज़हर नहीं है सीरिया के राष्ट्रपति; ट्रम्प ने धुलवाया ISIS आतकंवादी होने का दाग!

Sanction on Ahmed Al Sharaa removed: यूएनएससी ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से सैंक्शन हटा लिए हैं. इन सैंक्शन्स को हटवाने में अमेरिका का बड़ा हाथ माना जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 07, 2025, 08:38 AM IST

Trending Photos

UNO के लिए अब ज़हर नहीं है सीरिया के राष्ट्रपति; ट्रम्प ने धुलवाया ISIS आतकंवादी होने का दाग!

Sanction on Ahmed Al Sharaa removed: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने गुरुवार को अहमद अल-शरा पर लगे प्रतिबंध हटाने के पक्ष में मतदान किया. इसके साथ ही सीरियाई राष्ट्रपति का नाम दाएश (ISIS) और अल-कायदा बैन लिस्ट से भी हटा दिया गया. इस कदम को व्यापक रूप से असद के बाद सीरिया में नई राजनीतिक व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के तौर पर देखा जा रहा है.

किसी ने नहीं की खिलाफ वोटिंग

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव 2729 को 15 सदस्यीय परिषद ने पारित किया था. 14 सदस्यों ने इसका समर्थन किया, किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि चीन ने मतदान से परहेज किया. इस प्रस्ताव के तहत सीरिया के गृह मंत्री अनस हसन खत्ताब का नाम भी इसी प्रतिबंध लिस्ट से हटा दिया गया है.

सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करेंगे सीरिया के राष्ट्रपति

इसके बाद परिषद ने ऐलान किया कि अब ये दोनों नेता पहले से लागू प्रॉपर्टी फ्रीज और यात्रा से जुड़ी रोक के दायरे में नहीं रहेंगे. अल-शरा गुरुवार को ब्राज़ील के बेलेम शहर पहुंचे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 30) में भाग ले रहे हैं. सोमवार को उनकी मुलाकात वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या अमेरिका का है बैन हटवाने में हाथ?

अल-शरा ने दिसंबर 2024 में असद शासन को गिराने वाले हयात तहरीर अल-शाम गठबंधन का नेतृत्व किया था. उसी के बाद वे सीरिया के लीडर बने थे. अमेरिका पिछले कई महीनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सीरिया और उसकी नई सरकार के अधिकारियों पर लगे प्रतिबंधों को कम करने का दबाव बना रहा था.

अमेरिका के प्रतिनिधि ने कही ये बात

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि इस प्रस्ताव को पारित कर परिषद ने एक मजबूत राजनीतिक मैसेज दिया है कि दिसंबर 2024 में असद और उनके सहयोगियों के हटने के बाद सीरिया एक नए दौर में दाखिल हो चुका है.

उन्होंने कहा, "अब सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व में एक नई सरकार है, जो आतंकवाद और नशीले पदार्थों के खिलाफ काम कर रही है, रासायनिक हथियारों के अवशेष खत्म करने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने और एक समावेशी, सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, यह सीरिया के महान बनने का मौका है."

अल-शरा पर मई 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए थे, जब हयात तहरीर अल-शाम संगठन, जो उस समय अल-कायदा से जुड़ा था, को दाएश और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया था. इस प्रतिबंध में यात्रा पर रोक और संपत्ति फ्रीज शामिल था, जो एक दशक से अधिक समय तक लागू रहा.

गुरुवार का मतदान कराने के पीछे भी अमेरिका का बड़ा रोल रहा. मई में अमेरिका के जरिए सीरिया पर से अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए थे. ये प्रतिबंध 1979 में लगाए गए थे और 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध के बाद और कड़े किए गए थे. इनमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा निर्यात पर रोक शामिल थी. हालांकि अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UNsyriamuslim newshindi news

Trending news

Shahi Eigah Case
HC आज सुनेगा Shahi Eidgah बनाम कृष्ण भूमि केस; पिछली सुनवाई में दिए थे ये आदेश
UN
UNO के लिए अब जहर नहीं है सीरियन राष्ट्रपति; Trump ने धुलवाया आतकंवादी होने का दाग
UP News
मक्का में अपने देश के हाजियों की सेवा करेंगे भारतीय हज इंस्पेक्टर; जल्द करें आवेदन
NYC Mayor
ममदानी को हराने की साजिश नाकाम; ट्रंप-कट्टरपंथी यहूदियों ने खर्च कर दिए अरबों रुपये
delhi high court news
ख्वाजा के दरगाह की निगहबानी, पर अदब भी रहेगा बरकरार; HC ने खींची मर्यादा की लकीर
Pakistan News
दुनिया के 500 सबसे असरदार मुसलमानों में 16वें नम्बर पर भारत के महमूद मदनी, चेक लिस्ट
UP News
SIR से आजम खान को नहीं लगता है डर, लेकिन इस बात की जता रहे हैं आशंका!
UP News
बाबरी मस्जिद स्टाइल में फतेहपुर मकबरे पर पूजा करने पहुंची हिंदूवादी औरतें, 20 पर FIR
JNU students Union Election
JNU चुनाव में वाम दलों की आंधी; दो मुस्लिम लड़कियों दानिश, हफ़सा समेत असलम की जीत
Rajasthan news
इस्लाम के नाम पर मौलाना पर पाक आतंकी संगठन से जुड़ने का इल्ज़ाम; ATS ने किया गिरफ्तार