संजौली के बाद ऊना में निशाने पर मस्जिद, वक्फ जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज और मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी की मांग

Una Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ऊना जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन पर सालों पहले बनी मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन के स्थानी बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने जिला प्रशासन से मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगाने की मांग की है.

हिंदू संगठनों के निशाने पर ऊना की मस्जिद

दरअसल, प्रदेश के ऊना जिले में गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुर चौक वार्ड-1 में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मस्जिद काफी पुरानी होने की वजह से इसमें निर्माण कराया जा रहा था. मस्जिद को नए सिरे से बनाता देख हिंदूवादी संगठन और स्थानीय ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने मस्जिद में जारी निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग उठाई है.

इसी मुद्दे को लेकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर ऊना पहुंचे और उपायुक्त (डीसी) को ज्ञापन सौंपा. डीसी को दिए गए ज्ञापन में हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि मस्जिद पर किए जा रहे निर्माण को जल्द से जल्द रोका जाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके गांव में विशेष समुदाय (मुस्लिम समुदाय) का एक भी घर नहीं है, इसके बावजूद आसपास के इलाकों से लोग नमाज के दिनों में वहां इकट्ठा होते हैं, जिससे लड़ाई-झगड़े की आशंका बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक, गांव में मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स या परिवार न होने के बावजूद भी बाहर से लोग आकर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है. हालांकि, बहुसंख्यक समुदाय के शांति पसंद लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है. उनका कहना है कि हिंदूवादी संगठन के लोग क्षेत्र का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं.

'वक्फ की जमीन पर बनी है मस्जिद'

वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने दावा किया कि जिस जगह मस्जिद बनाई गई है, वह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड है. कई साल पहले वहां मस्जिद बना दी गई थी. हैरान करने वाली बात यह कि जिन लोगों को मस्जिद से परेशानी है, वह इस बात को स्वीकार करत रहे हैं कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है. इसके बावजूद उनका कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी.

मस्जिद के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे बाद में अस्थायी तौर पर रोक दिया गया. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न पैदा हो. हिंदू समुदाय के शांति पसंद लोगों का कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले लोगों की वजह से कभी कोई परेशानी किसी को नहीं हुई है, बावजूद इसके उन पर शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाना हास्यास्पद है. जबकि वह खुद क्षेत्र का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं.

प्रशासन ने की ज्ञापन मिलने की पुष्टि

इधर, जिला प्रशासन ने पुष्टि की कि एक प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन ने कहा कि जांच के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

हिमाचल में हिंदू संगठनों के निशाने पर मस्जिद-मजार

बता दें, हालिया कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में लगातार हिंदूवादी संगठन अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं. उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं. राजधानी शिमला की सालों पुरानी मस्जिद को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और बीते शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन की महिलाओं ने जबरन मस्जिम में मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया था. इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों ने मंडी स्थित मस्जिद को ढहाने की मांग की थी.

हिमाचल के कुल्ली जिले में एक मस्जिद के खिलाफ सितंबर 2024 में हिंदवादी संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए इसे अवैध बताया था. इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई, नतीजतन पुलिस से झड़प हो गई. इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. बिलासपुर के संदू मैदान मजार को लेकर भी अप्रैल 2025 में हिंदू ग्रुप्स विवाद खड़ा किया. फिलहाल मजार की वैधता की जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें: NSA Ajit Dobhal Remark on Terrorism: आतंकवाद पीड़ित 90 % मुस्लिम और देश में 80 % जासूस हिन्दू; डोभाल का पुराना बयान हो रहा वायरल