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क्या यूपी में बंद हो जाएगा उर्दू IAS कोचिंग सेंटर? हजारों छात्रों के सपनों पर लटकी तलवार

UP Urdu IAS PCS Study Centre News: उत्तर प्रदेश के उर्दू IAS-PCS स्टडी सेंटर के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग वापस लेने की खबरों के बीच छात्रों और अभिभावकों में बेचैनी है. हालांकि सरकार ने कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 14, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:09 PM IST
क्या यूपी में बंद हो जाएगा उर्दू IAS कोचिंग सेंटर? हजारों छात्रों के सपनों पर लटकी तलवार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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