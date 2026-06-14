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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उर्दू IAS-PCS स्टडी सेंटर वाली इमारत को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने की खबरें सामने आई हैं. लेकिन, सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों पर विचार किए बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और कोचिंग सेंटर को बंद करने का अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इस खबर से छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता पैदा हो गई है.
समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में स्थापित यह संस्थान सालों से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के प्रबंधन में संचालित हो रहा है. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को IAS, PCS और दूसरे कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना है. यहां छात्रों को न सिर्फ मुफ्त कोचिंग दी जाती है, बल्कि रहने, खाने और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं.
संस्थान के संचालन के लिए भाषाई विभाग के अंतर्गत हर साल लगभग 2.5 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाता है. वहीं जिस भवन में यह कोचिंग सेंटर चल रहा है, वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संपत्ति है. हाल ही में जारी एक सरकारी पत्र के मुताबिक, भवन की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है. जून 2026 में जारी पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू अकादमी को सूचित किया कि भवन को वापस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. यह पत्र भाषाई विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा उर्दू अकादमी के सचिव को भेजा गया था.
दरअसल, उर्दू अकादमी ने 29 मार्च 2025 को सरकार से भवन के उपयोग की अवधि पांच साल और बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसी अनुरोध पर विचार-विमर्श जारी है. सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई भी बड़ा निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता और वर्तमान व्यवस्था में बदलाव से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर को प्रदेश के उन चुनिंदा संस्थानों में गिना जाता है, जहां अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. यही कारण है कि संस्थान के भविष्य को लेकर उठे सवालों ने छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है.