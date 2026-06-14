दरअसल, उर्दू अकादमी ने 29 मार्च 2025 को सरकार से भवन के उपयोग की अवधि पांच साल और बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसी अनुरोध पर विचार-विमर्श जारी है. सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई भी बड़ा निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता और वर्तमान व्यवस्था में बदलाव से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर को प्रदेश के उन चुनिंदा संस्थानों में गिना जाता है, जहां अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. यही कारण है कि संस्थान के भविष्य को लेकर उठे सवालों ने छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है.