डॉन हाजी मस्तान की बेटी को पसंद है योगी का बुलडोजर मॉडल, मुंबई में भी लागू करने की मांग

Haseen Mastan Controversy: हसीन मस्तान आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की नीतियों की जमकर तारीफ कर रही हैं. साथ ही उन्होंने मुंबई में बैठे अपराधियों पर योगी की बुलडोजर नीति की तर्ज पर कार्रवाई करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:41 PM IST

डॉन हाजी मस्तान की बेटी को पसंद है योगी का बुलडोजर मॉडल, मुंबई में भी लागू करने की मांग

Haseen Mastan Controversy: अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा इन दिनों सुर्खियों में हैं. एक के बाद एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की बुलडोजर नीति का सर्थन भी किया. 

हसीन मस्तान मिर्जा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का समर्थन करती हैं. उन्होंने कहा कि वह योगी के बुलडोजर नीति के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट भी किया था. वह चाहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी मुंबई आएं और उन बंगलों पर बुलडोजर चलाएं, जहां अपराधी बैठे हैं. उन्होंने अपने पूर्व पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व पति ने उनका रेप किया. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता है. उनके राज में पीड़ितों को न्याय मिलता है.

इस बयान से पहले हसीन मस्तान ने अपने पूर्व पति और कुछ रिश्तेदारों पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया. उन्होंने पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई के बारे में बात की. उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की अपील की.

हसीन मस्तान ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की तारीफ की. साथ ही अपने जैसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनों की अपील की. यह आरोप लगाते हुए कि इस्लाम में धार्मिक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से तीन तलाक बिल पास हुआ, वह महिलाओं के समर्थन और आशीर्वाद को दिखाता है, जिन्हें उनके अनुसार इस अन्यायपूर्ण प्रथा के खत्म होने के बाद राहत महसूस हुई.

