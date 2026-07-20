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मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, मुस्लिम विधायकों ने काटा जमकर बवाल; लगाए गंभीर आरोप

Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया गया. बिल पेश होते ही विपक्ष ने विरोध किया और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 20, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:04 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, मुस्लिम विधायकों ने काटा जमकर बवाल; लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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