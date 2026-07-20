/मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, मुस्लिम विधायकों ने काटा जमकर बवाल; लगाए गंभीर आरोप

बिल पेश करने के बाद मंत्री ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश से पहले उत्तराखंड, गुजरात, और असम में पेश किया गया था. 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि MP कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 को पूरे दिल से और सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने अपने सम्मानित कैबिनेट सहयोगियों और बाकी सभी लोगों को बधाई दी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस कानून का मकसद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है. इस बीच, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश के लोग इस प्रस्तावित कानून का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि UCC भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों के साथ सम्मान से पेश आता है. उन्होंने कहा, "मैं UCC का पूरा समर्थन करती हूं और मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोग भी इसका समर्थन करेंगे."