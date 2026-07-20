/मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, मुस्लिम विधायकों ने काटा जमकर बवाल; लगाए गंभीर आरोप

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Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सेशन के पहले दिन UCC बिल को पेश कर दिया गया है. इस बिल पर 21 जुलाई को चर्चा होगी. UCC बिल बेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और मुस्लिम विधायक ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए. बिल पेश किए जाने के दौरान हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.
दरअसल, विधानसभा के मॉनसून सत्र में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' पेश किया गया है. रविवार को कैबिनेट की बैठक में इस बिल के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी गई थी. राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन में यह बिल पेश किया. इस प्रस्तावित कानून का मकसद राज्य में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' लागू करना है, जिससे मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जो इस कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
बिल पेश करने के बाद मंत्री ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश से पहले उत्तराखंड, गुजरात, और असम में पेश किया गया था. 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि MP कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 को पूरे दिल से और सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने अपने सम्मानित कैबिनेट सहयोगियों और बाकी सभी लोगों को बधाई दी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस कानून का मकसद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है. इस बीच, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश के लोग इस प्रस्तावित कानून का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि UCC भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों के साथ सम्मान से पेश आता है. उन्होंने कहा, "मैं UCC का पूरा समर्थन करती हूं और मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोग भी इसका समर्थन करेंगे."
मुस्लिम विधायक ने किया बिल का विरोध
वहीं, बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर आदिवासी विधायक पूरे मामले को गंभीरता से समझें, तो उन्हें एहसास होगा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करके धोखा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले के उपायों में आदिवासियों को ऐसे प्रावधानों से बाहर रखने का वादा किया गया था और वह सदन में यह बात सामने लाएंगे कि कैसे बाद में धोखे से उन्हें फिर से इसके दायरे में लाया गया. रामेश्वर शर्मा की बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं झुकते; जनता समझदार है और केवल संविधान और ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलती है.