/बंगाल में आज पेश होगा UCC बिल, शादी-तलाक से विरासत तक बदल जाएंगे नियम

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से सुवेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले ले रहे हैं. आज बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया जाएगा. इसके साथ ही बंगाल UCC लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा. इस बिल के कानून बनने से शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के बंटवारे जैसे कई नियमों में बदलाव आएगा और एक ऐसा समान कानून लागू होगा जो सभी पर समान रूप से लागू होगा.
दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले BJP ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेगी. अब सरकार उस वादे को पूरा करने जा रही है. आज (29 जून) विधानसभा में UCC बिल पेश किया जाना है. उम्मीद है कि यह बिल बंगाल में आसानी से पास हो जाएगा और फिर लागू कर दिया जाएगा. गुजरात, उत्तराखंड और असम में UCC पहले से ही लागू है. इस कदम के साथ, बंगाल UCC बिल लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे के UCC लागू होने के बाद बंगाल में क्या-क्या बदल जाएगा? आइए जानते हैं.
UCC कानून का क्या है उद्देश्य
पश्चिम बंगाल में UCC लागू हो जाने के बाद शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने, संपत्ति के अधिकारों और पारिवारिक अधिकारों जैसे सभी सिविल मामलों से जुड़े एक जैसे अधिकार एक ही कानून के तहत सभी धर्मों पर लागू होंगे. वहीं, भारत के अलग-अलग राज्यों में अभी अलग-अलग धर्मों पर आधारित पर्सनल लॉ लागू हैं. लेकिन UCC बिल लागू होने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं पर एक ही कानून लागू होगा. बंगाल में UCC बिल का मुख्य मकसद अलग-अलग धर्मों पर आधारित मौजूदा कानूनों की जगह एक समान कानूनी ढांचा लाना है. इस प्रस्तावित कानून का लक्ष्य शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान नागरिक ढांचा बनाना है.
बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल था यूसीसी बिल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए BJP के मेनिफेस्टो में UCC बिल को शामिल किया गया था. योजना यह थी कि सरकार बनने के छह महीने के भीतर इसे लागू किया जाए. हालांकि, BJP सरकार उस छह महीने की समय-सीमा से काफी पहले ही UCC बिल पेश कर रही है. घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि सत्ता में आने के छह महीने के भीतर BJP सरकार पश्चिम बंगाल में UCC लागू करेगी. उन्होंने इसे धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में पेश किया था.