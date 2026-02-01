Budget 2026: मुसलमानों के लिए राहत पैकेज या उम्मीदों पर फिरा पानी? जानें डिटेल

Minority Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश किया गया तीसरा बजट है. इस बजट को नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए राहत और उम्मीद के स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार का दावा है कि यह बजट समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सीधा फायदा मिल सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में कोई कटौती नहीं की है, बल्कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी की है. केंद्रीय बजट 2026-27 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए कुल 3400 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025 में यह 3395.62 करोड़ था. यह पिछले साल की तुलना में 4.38 करोड़ की बढ़ोतरी है.

मोदी सरकार में बढ़ा अल्पसंख्यकों के लिए बजट

बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट लगातार बढ़ा है. 2024 में मंत्रालय को अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए 3183.24 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो 2025 में बढ़कर 3395.63 करोड़ हो गए और अब 2026 में 3400 करोड़ तक पहुंच गए हैं. इस साल मंत्रालय को आवंटित 3400 करोड़ में से 184.45 करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल यह 180.07 करोड़ था. यह भी ₹4.38 करोड़ की बढ़ोतरी है.

इन योजनाओं पर होगा सरकार का ध्यान

सरकार के मुताबिक, केंद्रीय योजना आवंटन में यह बढ़ोतरी मंत्रालय के कामकाज को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, जबकि अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटन पिछले साल जैसा ही है. इस बजट में मोदी सरकार का फोकस साफ तौर पर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत, स्कूलों, हॉस्टलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों के निर्माण और सुधार पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं, को सीधा फायदा होता है.