सैयदा हमीद का इंसानियत की बात करने पर BJP आग बबूला; रिजिजू बोले- 'सोनिया-राहुल की करीबी हो...'

Assam News: असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है. इन कार्रवाइयों के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन और बुद्धिजीवी लोग विरोध कर रहे हैं. इस बीच योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा सैयदैन हमीद ने एक बयान देते हुए कहा कि असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों के रहने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इस बयान के बाद राजनीतिक जंग छिड़ गई है. भरतीय जनता पार्टी के नेता और अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सैयदा सैयदैन हमीद की कड़ी आलोचना की है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सैयदा सैयदैन हमीद की निंदा की. साथ ही उनकी टिप्पणी को मानवता के नाम पर गुमराह करने वाला बताया और उन पर भारत की संप्रभुता और पहचान को कमजोर करने का इल्जाम लगाया.

अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सैयदा हमीद के वीडियो का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 'यह हमारी जमीन और पहचान का सवाल है. बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्धों, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों को क्यों सताया और प्रताड़ित किया जाता है? सैयदा हमीद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सबसे करीबी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अवैध प्रवासियों का समर्थन नहीं करना चाहिए'

अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू की यह प्रतिक्रिया एक वायरल वीडियो के जवाब में आई है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग की सदस्य रहीं सैयदा हमीद ने दावा किया था कि "बांग्लादेशी भी इंसान हैं और उन्हें भारत में रहने का अधिकार है.

अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे बेदखली अभियानों और कार्रवाइयों के बीच असम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, हमीद ने कहा कि अगर वे बांग्लादेशी हैं तो इसमें क्या गलत है? बांग्लादेशी भी इंसान हैं. जमीन इतनी बड़ी है कि बांग्लादेशी यहां रह सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के यहां रहने से किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा.

सैयदा हमीद ने कहा कि अल्लाह ने यह जमीन इंसानों के लिए बनाई है, शैतानों के लिए नहीं. अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा है, तो उसे बेदखल करना मुसलमानों के लिए कयामत है. सैयदा हमीद ने असम सरकार पर मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उन पर अत्याचार करने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि अवैध प्रवासियों के जरिए भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने का तर्क 'बेहद शरारती और मानवता के लिए हानिकारक' है.

इन टिप्पणियों की वजह से राजनीतिक तनाव एक फिर अपने चरम पर पहुंच गई है. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से जुड़े बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं पर धर्मनिरपेक्षता और मानवता के नाम पर अवैध घुसपैठ को उचित ठहराने का इल्जाम लगाया है.