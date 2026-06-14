यह पूरा मामला उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के इसुनिया गांव का है. यहां इतवार (14 जून) को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंची और मदरसे की इमारत को हटाने की कार्रवाई शुरू की. जेसीबी मशीनों की मदद से मदरसे के ढांचे को गिराया गया. कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे.