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बजरंग दल को चुभ रहा था मदरसा! अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर से रौंदा

Bulldozer Action on UP Madarsa: उत्तर प्रदेश में एक बार मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली. जिला प्रशासन ने दावा किया कि यह मदरसा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना था. इससे एक दिन पहले यहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था, और मदरसे को हटाने की मांग की थी. इतवार को प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे मदरसे को ढहा दिया.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 14, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:34 PM IST
बजरंग दल को चुभ रहा था मदरसा! अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर से रौंदा

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