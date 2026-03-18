UP के उन्नाव में सड़कों पर लोग नहीं पढ़ेंगे ईद की नमाज, शहर के काजी ने किया ऐलान

UP News: भारत समेत कई देशों में चांद दिखने के बाद ईद की नमाज 20 या 21 मार्च को अदा की जाएगी. इससे पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नमाज़ियों को पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी. संभल से लेकर मेरठ तक, पुलिस ने नमाज़ियों को निर्देश दिया है कि अगर वे सड़क पर नमाज़ अदा करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान मेरठ के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर सड़क पर नमाज़ अदा की जाती है, तो इसमें शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे. वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुछ अहम टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने साफ कहा कि नमाजियों की संख्या प्रशासन सीमित नहीं कर सकती है और किसी तरह से धमकी नहीं दे सकती है. लेकिन UP प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ किया है कि वे सड़क पर नमाज़ अदा नहीं करेंगे.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ईद-उल-फितर शहर के काज़ी मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने ऐलान किया है कि इस साल ईद की नमाज़ सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी. उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संभावित अव्यवस्था या विवाद को रोकने के लिए नमाज़ केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करें. मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने कहा कि ईद की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करेगी. अगर 19 मार्च को चांद दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी. नहीं तो, यह 21 मार्च को मनाई जाएगी. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंतिम निर्णय चांद दिखने के बाद ही लिया जाएगा. इसलिए, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए.

मौलाना ने लोगों से की ये अपील

मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने लोगों से अपील करते हुए उन्हें याद दिलाया कि ईद खुशी, भाईचारे और शांति का त्योहार है. उन्होंने आग्रह किया कि इसे शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए. उन्होंने सभी से देश में शांति, अमन और प्रगति के लिए प्रार्थना करने और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया. स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी त्योहार के दौरान किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने या तनाव उत्पन्न होने से बचाने के लिए लगातार जनता के साथ संवाद कर रहे हैं.

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कोर्ट ने डीएम और एसपी को लगाई थी फटकार

गौरतलब है कि कि संभल पिछले दो सालों से सुर्खियों में रहा है. यह एक बार फिर खबरों में है. संभल के DSP ने मुसलमानों को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि वे सड़कों पर नमाज़ न पढ़ें. इसके अलावा, उन्होंने धमकी दी कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत के मौके पर जुलूस निकालने से भी उन्हें रोकेंगे. इन धमकियों के बाद एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि संभल में नमाज़ पढ़ने की अनुमति पाने वाले मुसलमानों की संख्या पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रशासन नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित नहीं कर सकता. इसके साथ ही, कोर्ट ने ज़िलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को कड़ी फटकार भी लगाई.