उन्नाव में मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से अल्पसंख्यकों की धार्मिका भावना से जुड़ी एक संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां बाजार में बिक रहे कपड़ों को देखकर लोगों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई. शहर के धवन रोड मार्केट में लोअर और टी-शर्ट पर धार्मिक नाम लिखे होने की जानकारी सामने आते ही व्यापारियों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने इस तरह के कपड़ों की बिक्री पर आपत्ति जताई.

मामला उन्नाव के धवन रोड मार्केट का है, जहां कुछ दुकानों पर बिक रहे लोअर और टी-शर्ट पर 'अल्लाह' और 'मोहम्मद' जैसे धार्मिक नाम लिखे हुए पाए गए. जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे व्यापारियों तक पहुंची, पूरे बाजार में हलचल मच गई. दुकानदारों का कहना है कि रोजमर्रा के पहनावे के कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम छपा होना धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है.

स्थानीय व्यपारियों का कहना है कि लोअर और टी-शर्ट जैसे कपड़े रोजमर्रा की पहने जाने वाली चीज हैं और अनजाने में उनका अपमान होने की आशंका रहती है. व्यापारियों ने आशंका जताई कि अगर ऐसे कपड़ों की बिक्री जारी रही तो इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और गैर-जरुरी विवाद खड़ा हो सकता है. इसी वजह से व्यापारियों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया.

दुकानदारों ने बताया कि यह विवादित माल केंद्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग स्थित एक दुकान से थोक में मंगाया गया था. कुछ व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने यह माल मंगाया था, तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम लिखे हुए हैं. जैसे ही इस बारे में जानकारी हुई, दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई.

धवन रोड मार्केट के दुकानदारों ने आपस में चर्चा की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस तरह के कपड़े न तो बेचे जाएंगे और न ही भविष्य में मंगाए जाएंगे. कई दुकानों ने तुरंत ऐसे कपड़ों को अपनी दुकानों से हटा लिया. व्यापारियों ने साफ कहा कि उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना है और वे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं.

कुछ दुकानदारों ने प्रशासन से भी मांग की है कि थोक विक्रेताओं और कपड़ा निर्माताओं को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि आगे से इस तरह का माल बाजार में न पहुंचे. व्यापारियों का कहना है कि कपड़ों पर धार्मिक नाम, प्रतीक या शब्द छापने से पहले सांप्रादायिक सौहार्द और धार्मिक संवेदनशीलता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए.

स्थानीय व्यापारियों ने अन्य दुकानदारों से भी अपील की है कि वे भविष्य में माल खरीदते समय उसकी बारीकी से जांच करें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचा जा सके. फिलहाल धवन रोड मार्केट में स्थिति सामान्य बनी हुई है और किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है. दुकानदारों ने आपसी समझदारी और शांति बनाए रखते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान