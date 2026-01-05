Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3064807
Zee SalaamIndian Muslimउन्नाव में मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!

उन्नाव में मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!

Muslim Religious Sentiments Hurt by Clothes: उन्नाव के धवन रोड मार्केट में लोअर और टी-शर्ट पर 'अल्लाह' और 'मोहम्मद' जैसे धार्मिक नाम छपे मिलने से विवाद खड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि इन कपड़ों को दिल्ली के शाहीन बाग से मंगाया गया था. किसी भी तरह के विवाद से पहले दुकानदारों ने आपसी सहमति से इन कपड़ों को हटा दिया. दुकानदारों ने प्रशासन से इस तरह के कपड़ों को बनाने वाली फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:57 PM IST

Trending Photos

उन्नाव में कपड़ों पर 'अल्लाह, मोहम्मद' छपा होने पर विवादत
उन्नाव में कपड़ों पर 'अल्लाह, मोहम्मद' छपा होने पर विवादत

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से अल्पसंख्यकों की धार्मिका भावना से जुड़ी एक संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां बाजार में बिक रहे कपड़ों को देखकर लोगों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई. शहर के धवन रोड मार्केट में लोअर और टी-शर्ट पर धार्मिक नाम लिखे होने की जानकारी सामने आते ही व्यापारियों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने इस तरह के कपड़ों की बिक्री पर आपत्ति जताई.

मामला उन्नाव के धवन रोड मार्केट का है, जहां कुछ दुकानों पर बिक रहे लोअर और टी-शर्ट पर 'अल्लाह' और 'मोहम्मद' जैसे धार्मिक नाम लिखे हुए पाए गए. जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे व्यापारियों तक पहुंची, पूरे बाजार में हलचल मच गई. दुकानदारों का कहना है कि रोजमर्रा के पहनावे के कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम छपा होना धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Husain Tabish (@husaintabish1)

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय व्यपारियों का कहना है कि लोअर और टी-शर्ट जैसे कपड़े रोजमर्रा की पहने जाने वाली चीज हैं और अनजाने में उनका अपमान होने की आशंका रहती है. व्यापारियों ने आशंका जताई कि अगर ऐसे कपड़ों की बिक्री जारी रही तो इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और गैर-जरुरी विवाद खड़ा हो सकता है. इसी वजह से व्यापारियों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया.

दुकानदारों ने बताया कि यह विवादित माल केंद्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग स्थित एक दुकान से थोक में मंगाया गया था. कुछ व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने यह माल मंगाया था, तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम लिखे हुए हैं. जैसे ही इस बारे में जानकारी हुई, दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई. 

धवन रोड मार्केट के दुकानदारों ने आपस में चर्चा की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस तरह के कपड़े न तो बेचे जाएंगे और न ही भविष्य में मंगाए जाएंगे. कई दुकानों ने तुरंत ऐसे कपड़ों को अपनी दुकानों से हटा लिया. व्यापारियों ने साफ कहा कि उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना है और वे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं.

कुछ दुकानदारों ने प्रशासन से भी मांग की है कि थोक विक्रेताओं और कपड़ा निर्माताओं को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि आगे से इस तरह का माल बाजार में न पहुंचे. व्यापारियों का कहना है कि कपड़ों पर धार्मिक नाम, प्रतीक या शब्द छापने से पहले सांप्रादायिक सौहार्द और धार्मिक संवेदनशीलता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए.

स्थानीय व्यापारियों ने अन्य दुकानदारों से भी अपील की है कि वे भविष्य में माल खरीदते समय उसकी बारीकी से जांच करें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचा जा सके. फिलहाल धवन रोड मार्केट में स्थिति सामान्य बनी हुई है और किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है. दुकानदारों ने आपसी समझदारी और शांति बनाए रखते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Uttar Pradesh newsUnnao Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
उन्नाव: मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!
UP News
आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान
West Bengal news
कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को घेरा, लगाए BJP एजेंट-गौ बैक के नारे!
Birthday of Hazrat Ali
कौन हैं इस्लाम के बहादुर योद्धा हजरत अली, जिनके जन्मदिन पर CM योगी ने दी मुबारकबाद
Uttarakhand news
"मुल्लों के पीर क्यों पूजे जा रहे?" चरमपंथियों ने हिंदू परिवार की गिराई मजार
Bangladesh news
मुस्तफिजुर को रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश, IPL के टेलीकास्ट पर लगाया बैन
Delhi News
Ph.D गाइड ने लिए 22 लाख, सदमे से रिसर्चर की मौत; जामिया के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप!
delhi blast case
Delhi Blast: यासिर अहमद की बढ़ी मुश्किलें, NIA की मांग पर कोर्ट ने रिमांड की समय सीम
Ceremonial Cloth at Ajmer Dargah
SC ने जनहित याचिका किया खारिज, अजमेर दरगाह पर सरकार न चढ़ाए चादर
jammu kashmir news
शरजील-उमर समेत हजारों गिरफ्तार, सिर्फ 23 को सजा; UAPA पर क्यों उठ रहे सवाल?