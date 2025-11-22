मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर गिरी गाज, आरिफ की 16 दुकानों चला बुलडोजर

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली में शनिवार (22 नवंबर) को प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद आरिफ की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) की टीम ने आरिफ की दो मंजिला मार्केट के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया. इस मार्केट में दो दर्जन से अधिक दुकानें और एक शोरूम शामिल बताया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बरेली प्रशासन ने मोहम्मद आरिफ की दुकानों को अक्टूबर में ही सील कर दिया था. ये दुकानें बारादरी क्षेत्र के जगतपुर में पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित थीं. प्रशासन का आरोप है कि यहां बनाई गई दुकानें गैर-कानूनी निर्माण के तहत आती हैं. शुक्रवार को अथॉरिटी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की. दुकानों को तोड़ने से पहले प्रशासन ने व्यापारियों को सामान बाहर निकालने के लिए कुछ समय दिया था.

बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी ने आईएएनएस को बताया कि क्षेत्र में अवैध कब्जों और अनियमित निर्माणों पर कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा, "गैर-कानूनी कब्जों और बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसमें आरिफ की प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें 16 दुकानें हैं. इसमें से 8 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर और 8 ऊपर हैं. अथॉरिटी नियमों के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी."

इससे पहले भी प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के एक अन्य करीबी नफ़ीस खान की कथित अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की थी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हिंसा और उपद्रव में शामिल लोगों के अवैध निर्माण और संपत्तियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में तनाव की स्थिति बन गई थी. बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर जमा हुए थे. बताया गया कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था. प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई. इसके बाद स्थिति बिगड़ने पर पत्थरबाज़ी की घटना भी सामने आई. माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.

