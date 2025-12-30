बलरामपुर में AIMIM ने भरी चुनावी हुंकार, शौकत अली बोले- मुसलमान खुद करेगा अपना फैसला

Balrampur News: यूपी के बलरामपुर जिले के नेपाल सीमा से सटे पचपेड़वा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने इतवार मंगलवार (30 दिसंबर) को जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का स्वागत किया गया, जिसके बाद एक बड़ी जनसभा आयोजित हुई. सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरा माहौल राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया.

जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश AIMIM अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने मौजूदा सियासी हालात और मुस्लिम समाज की भूमिका को लेकर तीखे सवाल उठाए. उनके भाषण के दौरान कुछ विवादित शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिनमें 'कुत्ते झुंड में आते हैं' जैसे शब्द शामिल बताए गए. इस बयान को लेकर सभा के बाद चर्चा का माहौल बना रहा.

पचपेड़वा विकासखंड के ग्राम सिसहनिया घोपलापुर में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए हाजी शौकत अली ने कहा कि बीते सालों में मुसलमानों के साथ लगातार अन्याय हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों पर बुलडोजर चलाए गए, घर उजाड़े गए और मुस्लिम पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे हालात में कोई भी बड़ी सियासी पार्टी खुलकर मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

शौकत अली ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत की सियासत करने का आरोप लगाया, वहीं समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मुसलमानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी. उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने रणनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता का फायदा बीजेपी को मिला.

हाजी शौकत अली ने सवाल उठाया कि प्रदेश में करीब 20 फीसदी मुस्लिम वोट आखिर किसके हित में इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतरता है, तो यादव वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे गठबंधन और सेक्युलर सियासत पर सवाल खड़े होते हैं.

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि अब मुस्लिम समाज को अपना फैसला खुद करना होगा. उन्होंने ऐलान किया कि आगामी पंचायत चुनाव 2027 और विधानसभा चुनाव में AIMIM पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी. उनका कहना था कि मुसलमान अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा और जो पार्टी या नेता समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसे वोट देने का कोई औचित्य नहीं है.

कार्यक्रम के दौरान AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. सभा के आखिर में 'एकता और जागरूकता' का संदेश देते हुए हाजी शौकत अली ने कहा कि यह समय एकजुट होने और अपनी सियासी ताकत पहचानने का है.

यह भी पढ़ें: हिंदू पड़ोसी बने तमाशबीन, मुस्लिम फेरीवाले ने जान की परवाह किए बिना शालिनी को बचाया