"एथेनॉल वाले साहब" भी करें अपने..," धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद AIMIM के निशाने पर ये मरकजी वजीर

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Dharmendra Pradhan Resignation Row: नीट पेपर लीक मामले और मरकजी वजीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में इल्जाम तराशी और बयानबाजी तेज हो गई है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मोदी हुकूमत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सुबूत है कि आज मुल्क की अवाम हुकूमत के गुरुर और जुल्म से किस कदर परेशान है.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को शादाब चौहान ने आम लोगों की जीत करार देते हुए कहा कि जम्हूरियत में आखिरकार अवाम की आवाज सुनी जाती है. शादाब चौहान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही कहते रहे हैं कि तालीम के शोबे में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. उनके मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी नाकामी की तस्दीक करता है.
AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि यह इस्तीफा सिर्फ एक वज़ीर के ओहदा छोड़ने का मामला नहीं, बल्कि उन लाखों नौजवानों की जीत है जिन्होंने इम्तिहानी निजाम में शफ्फाफियत और इंसाफ की मांग उठाई.
इशारों में ही बगैर नाम लिए AIMIM नेता ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जब रास्ता खुल गया है तो "एथेनॉल वाले साहब" को भी अपने ओहदे पर गौर करना चाहिए. शादाबा चौहान ने कहा कि "हुकूमत में हर उस शख्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसके महकमे में खामियां सामने आई हैं. चाहे मामला एथेनॉल का हो, किसानों का हो, तालीम का हो या सेहत के शोबे का, हर जगह जवाबदेही जरूरी है."
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी और मामले की जांच की मांग पर रद्देअमल जाहिर करते हुए शादाब चौहान ने कहा कि "जो भी सरकारी फैसला अवाम-मुखालिफ साबित हों या जिस शोबे में खामियां पाई जाएं, वहां जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि "जवाबदेही सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर उस जगह होनी चाहिए जहां अवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है."
शादाब चौहान ने उत्तर प्रदेश की सेहत और तालीमी निजाम पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रियासत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सबके सामने है और तालीमी निजाम हालत भी किसी से छिपी नहीं है. उनका कहना था कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर जिस तरह पूरा इंतजामिया जुट जाता है, अगर उसी संजीदगी से बच्चों की तालीम के लिए भी इंतजाम किए जाएं तो मुल्क का मुस्तकबिल और बेहतर हो सकता है.
बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमत पर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आम लोगों को कशमकश में डालने वाले लोग हैं. यहां हुकूमत पूरी तरह से नाका है. उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, "हर शोबे में जवाब देही तय होनी चाहिए सिर्फ बली का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए, जैसे चंपत राय को बचाकर दूसरों को बना दिया गया."