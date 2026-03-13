Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3139231
Zee SalaamIndian MuslimUP News: मदरसों की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

UP News: मदरसों की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Allahabad High Court on Madrasa: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के निरीक्षण से जुड़े सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:56 AM IST

Trending Photos

UP News: मदरसों की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

UP Madrasa News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के निरीक्षण के संबंध में जारी सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई है. यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने मदरसों के निरीक्षण के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका में राज्य सरकार द्वारा 20 जनवरी 2026 और 29 जनवरी 2026 को जारी किए गए उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनके तहत मदरसों का निरीक्षण करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई थीं.

सुनवाई के दौरान सीनियर अधिवक्ता वी.के. सिंह और अधिवक्ता एम.ए. औसाफ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि अतीत में कई मौकों पर मदरसों का निरीक्षण किया गया है और इनमें से अधिकांश जांचों में ये संस्थान नियमों के पूर्ण अनुपालन में कार्य करते हुए पाए गए. इसके बावजूद सरकार बार-बार नए निरीक्षणों के आदेश जारी करती रहती है, जिससे मदरसों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.

वकीलों ने कोर्ट को अवगत कराया कि मदरसे उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियम, 2016 के तहत संचालित होते हैं. इन विनियमों के अनुसार, किसी भी मदरसे की मान्यता रद्द करने या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के पास है. इसलिए, जिला प्रशासन या अन्य विभागों के माध्यम से बार-बार निरीक्षण करना स्थापित नियमों के विपरीत है. याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि सरकारी आदेशों के तहत गठित निरीक्षण टीमें मदरसों के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं. ऐसे कार्य जो कानून के दायरे से बाहर हैं. उन्होंने दलील दी कि ऐसे बार-बार जारी होने वाले आदेश मदरसों के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इन संस्थानों की प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने लगा दी अंतरिम रोक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल सरकार द्वारा जारी निरीक्षण संबंधी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक विस्तृत जवाब दाखिल करे और यह बताए कि जांच के लिए बार-बार आदेश जारी करना क्यों ज़रूरी हो गया था. कोर्ट ने आगे यह भी साफ़ किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इन सरकारी आदेशों के तहत मदरसों का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा. कोर्ट का मानना ​​है कि मामले के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने के लिए राज्य सरकार का पक्ष जानना ज़रूरी है.

जुलाई में होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई 2026 में तय की गई है, जिस समय कोर्ट राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई दलीलों पर भी आगे विचार करेगा. इस बीच, संबंधित मदरसों को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के ज़रिए अस्थायी राहत मिल गई है और जांच प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

UP Newsup madrasa newsAllahabad High Court on madrasa

Trending news

Iran IRGC Missile Attack Claim
अमेरिकी विमानवाहक पोत Abraham Lincoln पर ईरान ने किया हमला! जानें US ने क्या कहा?
Sambhal news
“मुसलमानों को धमकाना बंद करो”, संभल CO के बयान पर भड़के ओवैसी के सिपाही
Pakistan Airstrike Afghanistan
जुमे की नमाज़ से पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला, भड़का तालिबान
UP News
मौलाना तौकीर रज़ा को बेल मिलेगी या जेल? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
turkey news
तुर्की में फिर कांपी धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग घरों से बाहर निकले
iran us conflict
ईरान ने मिसाइल से गिराया अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान? जानें ट्रंप प्रशासन का जवाब
India-Iran relations
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी ने लगाया ईरान के राष्ट्रपति को फोन, जानें पूरा मामला
Monalisa Bhosle Furman Khan Wedding
मोनालिसा-फरमान की शादी पर "लव जिहाद" का शोर, दंपति ने दक्षिणपंथियों को दिखाया आईना!
Ramadan 2026
रमजान-ईद की खुशियों पर डाका, 45 दिन हुआ गांवों में सिलेंडर बुकिंग का इंतजार!
Haryana news
मस्जिद में पेट्रोल डालकर लगाई आग, ऐतिकाफ में बैठे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश