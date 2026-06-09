उन्होंने बताया कि ​सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. खान मुबारक के खिलाफ धारा 14(1) के तहत लगभग 16 करोड़ 31 लाख 88 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है,, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए उसके लगभग 3 करोड़ रुपये के आलीशान आवास को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है. हाल ही में डीएम कोर्ट के आदेशानुसार हंसवर-टांडा मार्ग पर स्थित एक और कीमती जमीन को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया गया है. ​पुलिस का कहना है कि गैंग के बचे हुए अन्य सदस्यों और मददगारों को भी जल्द ही चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.