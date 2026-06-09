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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में पुलिस ने कथित माफिया जफर सुपारी और खान मुबारक के परिवार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, पुलिस ने खान मुबारक की बहन, भांजी और भांजे को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही 43 लाख के सोने-हीरे के जेवर और 1 लाख कैश बरामद किए गए हैं.
पुलिस ने तीनों को उनके पैतृक गांव मकोइया से गिरफ्तार किया है. हालांकि खान मुबारक की मौत जून 2023 में हरदोई जेल में बीमारी से हो गई थी, जबकि जफर सुपारी मुंबई में रहते हैं. पुलिस ने पूर्व में दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है और 3 करोड़ से अधिक कीमत का मकान ध्वस्त किया था.
मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्ष टांडा ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा पूरी तरह कसा जा चुका है,,जफर सुपारी के खिलाफ अंबेडकरनगर और मुंबई को मिलाकर लगभग 14 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि खान मुबारक के खिलाफ अंबेडकरनगर, प्रयागराज, लखनऊ और मुंबई में कुल 44 मामले पंजीकृत थे.
उन्होंने बताया कि सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. खान मुबारक के खिलाफ धारा 14(1) के तहत लगभग 16 करोड़ 31 लाख 88 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है,, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए उसके लगभग 3 करोड़ रुपये के आलीशान आवास को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है. हाल ही में डीएम कोर्ट के आदेशानुसार हंसवर-टांडा मार्ग पर स्थित एक और कीमती जमीन को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि गैंग के बचे हुए अन्य सदस्यों और मददगारों को भी जल्द ही चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.