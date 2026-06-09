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43 लाख के जेवर, नकदी और गिरफ्तारी; खान मुबारक के परिवार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Uttar Pradesh News: अंबेडकरनगर में पुलिस ने कथित माफिया जफर सुपारी और दिवंगत गैंगस्टर खान मुबारक के परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने खान मुबारक की बहन, भांजी और भांजे को गिरफ्तार कर उनके पास से 43 लाख रुपये के सोने-हीरे के जेवर और नकदी बरामद की है. पुलिस का अभियान अभी जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:01 PM IST
43 लाख के जेवर, नकदी और गिरफ्तारी; खान मुबारक के परिवार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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