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Amroha News: ईद की नमाज के बाद ईदगाह में उठी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा समेत कई जगहों पर ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई. ईदगाहों में पोस्टर दिखाए गए और जैसलमेर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 29, 2026, 12:11 PM IST

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Amroha News: ईद की नमाज के बाद ईदगाह में उठी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग

Amroha News: देशभर में ईद-उल-अज़हा की नमाज़ के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले समेत कई जिले में ईद की नमाज़ के बाद ईदगाहों पर गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने की मांग उठाई गई.  वहीं, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में ईद की नमाज़ से पहले ईदगाह पर जमा हुए सभी मुसलमानों ने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया.

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ईदगाह में हजारों मुसलमानों ने नमाज़ अदा करने के बाद इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई. मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे इमाम ने पूरी जमात से आह्वान किया कि वे अपने हाथ उठाएं और एकजुट होकर आवाज बुलंद करें और सरकार से मांग करे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें.  नमाज के बाद कई लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार से मांग की कि गौमाता को सम्मान दिया जाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजस्थान में भी उठी मांग
वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज़ के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया. बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में शामिल हुए और समर्थन में हस्ताक्षर किए. स्थानीय लोगों का कहना था कि यह पहल सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने के लिए की जा रही है. मुस्लिम समाज के कई लोगों ने कहा कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि भारतीय समाज की आस्था और परंपरा का हिस्सा है. उनका कहना था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं.

इससे पहले हिंदू संगठन करते थे मांग
इससे पहले भी कई हिंदू धर्मगुरु और सामाजिक संगठन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं. अब मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा इस मांग का समर्थन किए जाने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ईद के मौके पर उठी इस मांग ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी. कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें मुस्लिम समाज के लोग “गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो” जैसे पोस्टर लेकर नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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