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Amroha News: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपने आमों की मिठास और खुशबू के लिए पहचान बना रहा है. अमरोहा के मशहूर चौसा और लंगड़ा आम की मांग इस बार विदेशों में तेजी से बढ़ी है. रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, लंदन और मलेशिया समेत कई देशों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलने के बाद यहां के आम कारोबारियों और किसानों में उत्साह का माहौल है.
आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी के मुताबिक, इस सीजन में अब तक 400 टन से ज्यादा आम के ऑर्डर मिल चुके हैं. इनमें सबसे बड़ा ऑर्डर मलेशिया से आया है, जहां करीब 250 टन आम भेजे जाएंगे. इसके अलावा रूस, दुबई, लंदन और मध्य एशियाई देशों से भी लगातार मांग बढ़ रही है. निर्यातकों ने बताया कि 10 जून से विदेशों के लिए आम की खेप भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
आम की भारी डिमांड
दरअसल, अमरोहा के आमों की खासियत उनकी प्राकृतिक मिठास, सुगंध और बेहतर गुणवत्ता मानी जाती है. खास तौर पर चौसा और लंगड़ा आम विदेशी बाजारों में काफी पसंद किए जा रहे हैं. कारोबारियों का कहना है कि अमरोहा के आम अब देश की कई मशहूर किस्मों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है. आम निर्यातकों के मुताबिक, विदेशी आयातकों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और पैकिंग व शिपमेंट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. अमरोहा में सरकार द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है. यहां आधुनिक तकनीक से आमों की ग्रेडिंग, पैकिंग और क्वालिटी जांच की जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके.
22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में होती है आम की खेती
जनपद में करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है. अमरोहा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं. हर साल यहां बड़ी मात्रा में आम का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार विदेशी मांग बढ़ने से किसानों और व्यापारियों को बेहतर मुनाफे की उम्मीद है. मंडी समिति के अधिकारियों का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सरकार भी किसानों और निर्यातकों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि अमरोहा के आम वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकें. स्थानीय किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह विदेशी बाजारों में मांग बढ़ती रही, तो आने वाले सालों में अमरोहा का आम देश के सबसे बड़े निर्यात उत्पादों में शामिल हो सकता है.