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UP के अमरोहा की मिठास अब रूस से लंदन तक मचाएगी धूम, विदेशों से टूट पड़े ऑर्डर

Amroha Mango Export: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मशहूर चौसा और लंगड़ा आम अब रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, लंदन और मलेशिया समेत कई देशों में भेजे जाएंगे. आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी के मुताबिक इस सीजन में 400 टन से ज्यादा आम के ऑर्डर मिल चुके हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST
UP के अमरोहा की मिठास अब रूस से लंदन तक मचाएगी धूम, विदेशों से टूट पड़े ऑर्डर

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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