22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में होती है आम की खेती

जनपद में करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है. अमरोहा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं. हर साल यहां बड़ी मात्रा में आम का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार विदेशी मांग बढ़ने से किसानों और व्यापारियों को बेहतर मुनाफे की उम्मीद है. मंडी समिति के अधिकारियों का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सरकार भी किसानों और निर्यातकों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि अमरोहा के आम वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकें. स्थानीय किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह विदेशी बाजारों में मांग बढ़ती रही, तो आने वाले सालों में अमरोहा का आम देश के सबसे बड़े निर्यात उत्पादों में शामिल हो सकता है.