Amroha News: फास्ट फूड खाने से 20 साल की शिफा की हुई मौत, 8 महीने में उजड़ गया घर

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में फास्ट फूड खाने से जोया कस्बे की 20 साल की नई शादीशुदा लड़की शिफा की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई. डॉक्टरों के मुताबिक, शिफा को पैंक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन था, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह ज्यादा तला-भुना और फास्ट फूड खाने की वजह से हुआ था.

दरअसल, यह पूरा मामला जोया इलाके के वार्ड नंबर 10 का है. मृतक शिफा पार्षद मोहम्मद वाजिद के परिवार की बहू थी. उसका भाई अकरम दिल्ली में दर्जी का काम करता है. अकरम ने जून 2025 में उझारी की रहने वाली शिफा से शादी की थी. शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि परिवार पर यह दुख का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार वालों का कहना है कि शिफा को फास्ट फूड बहुत पसंद था. वह अक्सर चाउमीन, मैगी, मोमोज, पिज्जा और बर्गर जैसे जंक फूड खाती थी.

एम्स में इलाज के दौरान मौत

परिवार वालों का कहना है कि 7 जनवरी को उसे अचानक पेट में तेज दर्द हुआ. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो परिवार वाले उसे जोया के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए. जांच के दौरान डॉक्टरों ने पैंक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन की पुष्टि की और बताया कि यह समस्या ज्यादा तला-भुना और फास्ट फूड खाने से जुड़ी हो सकती है. शिफा की हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया. वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली एम्स भेज दिया गया. एम्स में कई दिनों के इलाज के बावजूद बुधवार सुबह करीब 11 बजे शिफा की मौत हो गई. उसकी मौत की खबर से परिवार गहरे सदमे में डूब गया. बाद में दोपहर में शिफा का शव गांव लाया गया. गमगीन माहौल में परिवार वालों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उसे दफना दिया गया.

पहले दो महिलाओं की हो चुकी है मौत

गौरतलब है कि पिछले 24 दिनों में अमरोहा जिले में फास्ट फूड खाने से जुड़ी यह तीसरी मौत है. इससे पहले 22 दिसंबर को मोहल्ला अफगानान की रहने वाली 16 साल की अहाना और 29 दिसंबर को चुचैला कलां की NEET की छात्रा इल्मा की भी फास्ट फूड खाने से जुड़ी गंभीर बीमारियों के कारण मौत हो गई थी. इन बार-बार होने वाली घटनाओं से आम जनता सहमी हुई है और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि फास्ट फूड खाने का बढ़ता चलन, खासकर युवाओं में, जानलेवा साबित हो रहा है. डॉक्टरों का भी मानना ​​है कि जंक फूड से बचना और बैलेंस्ड डाइट लेना ही ऐसी गंभीर बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है.