इटावा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई; वक्फ निरीक्षक राम सुमेर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Etawah Waqf Inspector Arrest: इटावा में एंटी करप्शन टीम ने वक्फ निरीक्षक रामसुमेर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी निरीक्षक ने वक्फ संपत्ति में नया कमरा बनाने की इजाजत देने के नाम पर रिश्वत मांगी थी. रामसुमेर पर पहले भी रिश्वतखोरी के मामले कार्रवाई हो चुकी है. सस्पेंशन खत्म होने के बाद उसे शासन इटावा में तैनात किया था. 

 

Etawah Waqf Bribe Case: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में मंगलवार (30 सितंबर) को एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. इटावा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात वक्फ निरीक्षक रामसुमेर को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है. यह कार्रवाई कानपुर से आई टीम ने विकास भवन परिसर में स्थित प्रेरणा कैंटीन के अंदर की.

मिली जानकारी के मुताबिक, इटावा के साबितगंज निवासी कल्लू पहलवान नाम का एक शख्स वक्फ की एक संपत्ति में रहता है. इस मकान का पुराना कमरा जर्जर हो चुका है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. इसके बाद कल्लू पहलवान ने नया कमरा बनाने के लिए इजाजत मांगी, तो वक्फ निरीक्षक रामसुमेर ने इसके एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की. पीड़ित ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की. 

शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने योजना बनाई और आरोपी निरीक्षक को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया. मंगलवार को तय योजना के तहत कल्लू पहलवान और टीम के सदस्य विकास भवन में पहुंचे. यहां रामसुमेर को प्रेरणा कैंटीन में बुलाया गया. जैसे ही पीड़ित ने निरीक्षक को 10 हजार रुपये दिए, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे तुरंत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, रामसुमेर पिछले तीन साल से इटावा के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में वक्फ निरीक्षक के पद पर तैनात है. इससे पहले वह रामपुर और अलीगढ़ में भी कार्यरत रह चुका है. रामपुर में तैनाती के दौरान भी उसके खिलाफ शिकायतें आई थीं, जिसके बाद उसे निलंबित कर आगरा सम्बद्ध किया गया था. बाद में बहाली के बाद उसकी पोस्टिंग इटावा में कर दी गई थी. एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. 

