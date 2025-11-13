Advertisement
Delhi Blast: कानुपर में ATS की बड़ी कार्रवाई, डॉ. परवेज के बाद आरिफ भी गिरफ्तार

Delhi Blast Case: उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और संदिग्ध डॉक्टर को हिरासत में लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:36 AM IST

Delhi Blast Case: दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक लाल किला के नजदीक कार ब्लास्ट के मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले रही हैं और उनसे पूछताछ कर रही है. इसी कड़ी में एक और संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वॉर्ड (ATS) ने हिरासत में लिया है. 

उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने संदिग्ध डॉ. मोहम्मद आरिफ को कानपुर से हिरासत में लिया. अब जांच एजेंसियां डॉ. मोहम्मद आरिफ से दिल्ली ब्लास्ट के मामले में पूछताछ करेंगी. डॉ. मोहम्मद आरिफ कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल में हिरासत में लिए गए डॉ. परवेज से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश ATS ने यह कार्रवाई की और डॉ. मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया. 

डॉ. परवेज से पूछताछ के बाद ATS की ये कार्रवाई
वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और ATS की संयुक्त टीम डॉक्टर परवेज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई. बता दें कि उत्तर प्रदेश ATS ने बीते मंगलवार की शाम डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया था. वह संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी का भाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टर परवेज से तीन कीपैड फोन मिले और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ धारदार हथियार भी बरामद हुए.

जांच एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा
गौरतलब है कि बीते सोमवार को लाल किले के नजदीक एक कार में ब्लास्ट हुआ.  इस ब्लास्ट में लगभग 9  लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. इस घटना को अंजाम देने वाला उमर-उन नबी की उसी कार ब्लास्ट में मौत हो गई. जांच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि ब्लास्ट वाले कार के नजदीक मिले शरीर के एक टुकड़े की DNA जांच से की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

