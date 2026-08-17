/मदरसे के नाम पर चंदा, पाकिस्तान तक कनेक्शन! UP ATS ने किए चौंकाने वाला खुलासा

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. ATS का दावा है कि गिरफ्तार शख्स मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा लेता था और उस रकम को पाकिस्तान में मौजूद एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन तक पहुंचाने की कोशिश करता था.
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल भारत में हिंसक जेहाद के लिए किया जाना था. गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद से प्रभावित होने और उसके प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बयान शेयर कर लोगों को हिंसक जेहाद के लिए उकसाने का भी इल्जाम है.
एटीएस को इस मामले में खुफिया जानकारी मिली थी कि एक शख्स मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा जमा कर रहा है. जांच एजेंसी को आशंका थी कि चंदे के तौर पर जुटाई जा रही रकम को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन को भेजा जा रहा है. बताया गया कि इस रकम को भारत में जेहाद के नाम पर हिंसक सगर्मियों को बढ़ावा देने के मकसद से इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की जा रही थी.
मिली जानकारी की बुनियाद पर एटीएस ने मामले की तस्दीक शुरू की. जांच के दौरान उस शख्स की पहचान मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद जहीर के तौर पर हुई. बताया गया है कि वो बुनियादी तौर पर बिहार का रहने वाला है. ATS के मुताबिक, जफर बिहार के पूर्णिया जिले के मीरगंज गांव के रहने वाले हैं. उसका थाना रौटा बताया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले मेरठ में रह चुका है और वहां एक मदरसे में पढ़ाई कर चुका है.
एटीएस ने जफर की सोशल मीडिया सरगर्मियों का भी जायजा लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक, उसके सोशल मीडिया खातों के जांच के दौरान ऐसे कंटेंट सामने आए हैं, जिससे उसके जैश-ए-मुहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर से मुतास्सिर होने की बात सामने आई. एटीएस का कहना है कि जफर मुबय्यना तौर पर मसूद अजहर की भड़काऊ और जेहादी तकरीरें शेयर करता था. इन तकरीरों के जरिए लोगों को भारत में हिंसक जेहाद के लिए प्रेरित करने की कोशिश किए जाने का इल्जाम है.
जांच एजेंसी की पड़ताल में चंदे की रकम और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम तक उसके मुबय्यना ताल्लुकात को भी अहम कड़ी के तौर पर देखा गया. एटीएस को मिली सूचना में कहा गया था कि मदरसे के नाम पर लोगों से रकम जुटाने के बाद उसे पाकिस्तान भेजा जा रहा था. हालांकि, इस मामले में सामने आई तमाम बातें एटीएस की जांच और उसके के जरिये हासिल की गई खुफिया जानकारी पर आधारित हैं.
मोहम्मद जफर को उत्तर प्रदेश एटीएस ने 16 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. एटीएस के मुताबिक, जफर के खिलाफ मुकदमा संख्या 13/2026 दर्ज किया गया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 61(2) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 18 और 38 के तहत कार्रवाई की गई है.
एटीएस अब इस मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि चंदे के नाम पर जुटाई गई रकम को मुबय्यना तौर पर कहां और किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. साथ ही, जांच एजेंसी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तकरीरों और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम से बताए जा रहे राब्ते के पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.